La Penya Jovent Gironí ha proposat a travès d'un comunicat una vaga d'aficionats del Girona com a senyal de protesta per la decisió d'anar a jugar a Miami el derbi contra el Barça i no a Montilivi. Asseguren que no accepten cap de les tres possibles compensacions que oferiran als abonats i anuncien que en els propers partits a casa faran accions de protesta.