Rubiales s'oposa a jugar el derbi Girona-Barça a Miami: «No és viable»

La possible disputa del Girona-Barça de Lliga a Miami el proper 26 de gener ha reactivat la guerra entre el president de la patronal, Javier Tebas, i el de la Federació Espanyola de futbol, Javier Rubiales. Mentre Tebas manté el seu pla i la matinada d´ahir assegurava en una entrevista a Onda Cero que veia en un «90%» el duel als EUA, Rubiales afirmava al diari anglès The Guardian que la possibilitat de dur el derbi català a Miami «no és viable». I tenint en compte que la Federació ha d´autoritzar la disputa del duel a l´estranger, ara mateix la picabaralla que s´ha originat fa de mal predir el final. Mentrestant, a Montilivi estan a l´espera que els confirmin on disputaran el partit. Més que res perquè si han d´anar a Miami, una de les compensacions per als abonats són localitats de franc al Camp Nou per al diumenge 23 de setembre, i caldria començar a moure l´organització de l´expedició.

Luis Rubiales va afirmar que Javier Tebas, màxim responsable de la Lliga, ha «ignorat clubs i jugadors amb un comportament terrible i faltat de respecte» a l'hora de decidir que un partit de Primera se celebri a Miami. «Tebas va parlar amb tothom menys amb les persones amb les quals havia de parlar», deia Rubiales al mitjà anglès. «És una falta total de respecte, infidel i incomprensible. Aquest president exigeix ??molt als altres quan el seu propi comportament deixa francament molt a desitjar. No hem tingut ni una sola trucada», afegia el president de la RFEF.

«No he vist el contracte, així que no puc parlar gaire, però diré això: el president de la FIFA protegeix la competència interna i portar la Lliga a un altre lloc representa una invasió a aquest país. Ha ignorat per complet els jugadors i fins i tot els clubs, signant un contracte privat durant deu o quinze anys. El seu comportament ha sigut terrible, però molt semblant a Javier Tebas: molt mancat de respecte», va assenyalar el dirigent federatiu.

En aquest sentit, l'exfutbolista va recordar que Tebas fa tot això de manera «grollera». «Ha signat un acord que no li correspon signar. El que ha signat no té valor. No significa res sense la nostra autorització, així que veurem el que passa amb aquest partit», va afegir en referència al duel entre Girona i Barça que disputaria el 26 de gener a Miami.

Tebas posa la directa

Hores abans que transcendissin aquestes manifestacions de Rubiales, el president de la Lliga, Javier Tebas, confirmava la intenció de portar el derbi als EUA, a falta de parlar-ho amb l'AFE i demanar autoritzacions a cinc institucions. «Estic convençut en un 90% que tirarà endavant», va dir, en declaracions a Onda Cero. En l´entrevista el president de la Lliga va revelar la passada matinada que el Manchester City (club que forma part de l'accionariat del Girona) va ser qui va comunicar el seu interès en el fet que l'equip gironí jugués el partit als EUA, mitjançant el seu CEO Ferran Soriano: «Això està pensat per a equips que no siguin d'una massa social gaire gran. Des del City, que té contactes amb el Girona, ens van manifestar que ells hi estaven interessats».

Tebas va seguir detallant que «el Girona té part de l'accionariat del Manchester City i al costat de Stephen Roche ens van comunicar que el Girona estava interessat en aquest partit. Van anar sorgint bastants equips que s'han ofert del perfil del Girona, perquè ho veuen com una oportunitat i si hi ha una bona compensació per als abonats tenen l'oportunitat de viatjar a Miami, etc. Les despeses del desplaçament les pagaria Relevant (la firma amb la qual la Lliga va pactar dur partits als EUA durant els propers 15 anys)».

El Girona-Barça també pot estar marcat políticament. Algunes fonts parlen que la Lliga impedirà l´entrada a qualsevol símbol independentista i repartirà, a més, 40.000 banderes espanyoles. Tebas va dir que «l'any passat el Barça va jugar a la pretemporada a Miami i els aficionats dels Estats Units no van fer apologia de l'independentisme, no és un tema en què estiguin ficats», va dir.

Durant l´entrevista Javier Tebas va tractar altres temes d´actualitat. Així, per exemple, va anunciar que el clàssic Barça-Madrid de Lliga es disputarà el diumenge 28 d´octubre a les 16.15.