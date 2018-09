Els diners venen de Miami

El multimilionari propietari dels Miami Dolphins, Stephen Ross, va acordar amb Javier Tebas portar partits de la Lliga als Estats Units i que va rebre la petició de Ferran Soriano perquè el Girona en fos un dels protagonistes

Compatriota de Cristhian Stuani i un dels escriptors que ha reflexionat millor des del món de la literatura sobre les passions que es generen al voltant del futbol, Eduardo Galeano deia que «no hi ha res més buit que un estadi buit, no hi ha res més mut que unes grades sense ningú». És a dir, que el futbol és de la gent. Dels aficionats que volen veure tots els partits del seu equip. De la gent que, tornant de nou a Galeano, entén que «es pot canviar de dona, de partit polític o de religió, però no d'equip de futbol». El pensament de l'escriptor uruguaià és benzina per als aficionats gironins -per exemple els que s'agrupen en penyes com Jovent Gironí, Jandrista o Guíxols-Costa Brava-, que creuen que el Girona - Barça del mes de gener s'ha de jugar a Montilivi i no pas al Hard Rock Stadium de Miami. A l'altre costat de la balança: els diners i la promoció de la marca del Girona FC. A diferència del que pensen algunes de les penyes del club, des de Montilivi s'assegura haver «rebut la bona predisposició de molts abonats tant pel fet de participar en un partit històric com per la projecció i el benefici que a mig i llarg termini pot tenir per a l'entitat».

No hi ha xifres oficials. I segurament costarà que n'hi hagi mai, però s'estima que el Girona pot ingressar al voltant de 4 milions d'euros per anar a jugar el partit de Miami. Una quantitat molt important. Desorbitada si, per exemple, es compara amb els aproximadament 300.000 euros que el club de Montilivi pot guanyar amb la venda d'entrades d'un partit gran com poden ser els que l'enfronten al mateix Barça o al Madrid.

I d'on surten tants diners? Doncs de Relevent. L'empresa del multimilionari propietari dels Miami Dolphins, Stephen Ross, ha tancat un acord amb el president de la Lliga espanyola, Javier Tebas, perquè en la propera dècada es juguin, com a mínim un per temporada, partits de Primera Divisió, en territori nord-americà. Relevent ho paga tot. Els diners per als clubs i les indemnitzacions per als abonats, com els de Girona, que es quedaran sense veure el seu equip en un dels partits més esperats de l'any. La revista Forbes calcula que Ross té un patrimoni superior als 4.000 milions de dòlars que ha fet amb el seus negocis immobiliaris com el Time Warner Center de Nova York.

Dijous a la nit, en una entrevista radiofònica, el mateix Javier Tebas va explicar que en l'elecció del Girona com a acompanyant del Barça en aquesta aventura americana hi ha tingut molt a veure l'interés demostrat pels propietaris del club de Montilivi. «El tema del Girona s'ha portat més dels Estats Units que des d'aquí. Ferran Soriano coneix Stephen Ross, i la gent de Relevent ens va dir que hi havien parlat i que el Girona hi estava interessat», va explicar Tebas en una informació que lliga amb el que s'ha dit des de Montilivi en l'únic comunicat que han fet sobre el partit de Miami: «El club ha acceptat la proposta entenent que és una gran possibilitat d'expansió i de creixement no només per al Girona sinó també per a la nostra ciutat i el nostre territori».

Ferran Soriano és el director general del City Football Group, accionista de referència del Girona, i les seves gestions amb Stephen Ross han facilitat que els gironins siguin els escollits per jugar un partit que, tot i l'oposició de les penyes, ara per ara sembla que només pot aturar el president de la Federació Espanyola, Luis Rubiales. El Girona s'ha posat el primer de la fila per anar als Estas Units perquè, com explicava un bon coneixedor de l'esport nord-americà, el pivot del San Antonio Spurs Pau Gasol, «un Girona-Barça a Miami generarà beneficis per a tothom». El veterà jugador de bàsquet parlava més en clau Barça que Girona, però encara que a Miami l'interés sigui veure jugar Messi o Luis Suárez, Ferran Soriano i la resta de propietaris o executius del Girona saben que ells també tenen molt a guanyar-hi. En concret, quatre milions d'euros. Un altre tema és, com pensen algunes de les penyes del club, els diners justifiquen quedar-se sense veure el Barça a Montilivi.

«Els aficionats estan deixant de ser-ho per convertir-se en consumidors d'un espectacle», deia ahir l'exjugador del Barça, Oleguer Preses, en una entrevista al diari La Jornada. Com a consumidors, els abonats del Girona es poden arribar a sentir prou ben compensats: devolució del 40% del preu del carnet; viatge de franc a Miami... Però, i com a aficionats? Cadascú tindrà la seva opinió. Segons el club, «hem rebut la bona predisposició dels abonats»; en canvi, segons penyes com la Jandrista, «res compensa privar l'aficionat de veure el seu equip».