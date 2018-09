Una altra torre de Babel

Una rara avis fins fa quatre dies, ara a Montilivi situacions com les següents comencen a ser el pa de dia. Un exemple: veure com el tècnic de torn, Machín l'any passat o Eusebio en l'actualitat, perd algun que altre futbolista per culpa dels partits de seleccions. Un altre: haver d'assistir a la roda de premsa de presentació d'un futbolista en què, a banda de periodistes, també hi ha una persona encarregada de traduir el que s'hi diu. Són algunes de les moltíssimes novetats que ha dut fins a Girona l'estada a la Primera Divisió. Millora la plantilla, es transforma l'estadi i mil i una coses més. Entre aquestes, que el vestidor es converteixi en una mena de torre de Babel. Una altra i per segon any consecutiu. Aquest curs, seguint la tònica de l'anterior, a la plantilla hi conviuen un munt de nacionalitats. Idiomes diferents, cultures de tota mena però un únic objectiu comú: treballar cada dia i competir al màxim per anar tots a una i que l'equip s'acabi salvant.

Són 20 els futbolistes que Eusebio Sacristán té a les seves ordres. Una plantilla ben curta per afrontar una llarga temporada en una categoria d'allò més exigent, encara que això no evita que al vestidor s'hi reuneixin fins a 8 nacionalitats diferents. L'espanyola és la més representada. I amb molta diferència: Marc Muniesa, Borja García, Àlex Granell, Juanpe Ramírez, Pere Pons, Portu, Gorka Iraizoz, Aleix Garcia, Aday Benítez, Pedro Alcalá, Carles Planas i Jonás Ramalho. A tots ells se'ls suma Pedro Porro, que, tot i tenir fitxa del filial, s'entrena i treballa amb els grans des del mes de juliol. És llavors quan comença el reguitzell de banderes. La primera que hi apareix és la de Colòmbia, força present en l'últim exercici. Aquest cop, la representen Bernardo Espinosa i Johan Mojica (l'any passat el trident el completava Marlos Moreno, cedit al mercat d'hivern per l'escàs protagonisme que tenia). No són els únics americans que hi ha a la plantilla. També hi treu el cap l'hondureny Choco Lozano, a banda de l'uruguaià Cristhian Stuani i el brasiler Douglas Luiz. Les dues novetats d'aquest estiu també venen de fora. Es tracta de Patric Roberts, anglès; així com també del davanter Seydou Doumbia, de la Costa d'Ivori. Tanca el cercle el porter marroquí Yassine Bounou.

És curiós veure com aquest escenari s'ha traslladat al filial, el Peralada. Tot i competir a la Segona Divisió B, l'equip que entrena Chicho Pèlach també compta amb unes quantes nacionalitats diferents. Hi trobem el francès Jordan Carlos Barroilhet, un futbolista que, a més, disposa també de la nacionalitat xilena. L'extrem Yhoan Andzouana és del Congo, mentre que el davanter Kévin Soni és nascut al Camerun. Del juvenil ha «pujat» el georgià Giorgi Kochorashvili, qui comparteix vestidor amb el senegalès Mouhamadou Keita. Santi Bueno és uruguaià, mentre que Seung Ho Paik és nascut a Corea del Sud. Ho completa el porter Marcel Lizak, polonès. Comptant-hi els espanyols, al Peralada hi conflueixen 9 nacionalitats diferents. Una més que al primer equip, curiosament.