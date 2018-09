L'AFE manté la seva oposició al Girona-Barça de Miami

El president de l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE), David Aganzo, ha mostrat la seva oposició a la disputa del Girona-Barça del mes de gener vinent als Estats Units després de reunir-se aquest dilluns amb el seu homòleg a LaLiga, Javier Tebas.

Aganzo ha acudit a primera hora del matí a la seu de LaLiga per abordar el tema, després de demanar a la patronal que revoqués la decisió després de reunir els capitans de Primera divisió el passat 22 d'agost, i les dues parts tornaran a seure la setmana que ve, segons ha indicat el president del sindicat.

"Analitzarem la informació que ens doni LaLiga i en el cas que no arribem a un acord seguirem amb el nostre procés. Estem en una perspectiva molt diferent Javier i jo. Jo l'esport l'entenc perquè hi puguin ser els aficionats tranquil·lament, desplaçar-se a veure el seu equip i no que sigui tot drets de televisió i es beneficiï el Japó i els Estats Units", ha dit Aganzo a la seva sortida del encuentro.

Sobre la possibilitat que Tebes canviï de parer, Aganzo ha indicat que aquest "veu el futbol com un negoci on els futbolistes i els aficionats ara mateix no comptem molt".

"Realment l'aficionat ha de sentir-se estimat. Un dilluns, jo personalment i els jugadors, pensem que no és el dia apropiat ni per a ells ni per a l'afició, però estem esperant informació de tots els punts. Nosaltres seguim en la mateixa línia perquè aquí afecta tots els futbolistes d'Espanya. No és només el Girona-Barcelona, aquest any pot ser un i el pròxim un altre", ha afegit.

L'AFE ha rebutjat a final d'agost la creació de LaLiga North Amèrica, una filial conjunta a quinze anys i participada al cinquanta per cent per les dues parts, que entre els seus objectius inclou la celebració d'un partit de la temporada oficial als Estats Units, el primer que es jugarà fora d'Europa.

LaLiga i la multinacional Relevant pretenen impulsar el desenvolupament del futbol als Estats Units i Canadà, segons va indicar la primera quan va anunciar la seva posada en marxa.

Malgrat la postura d'AFE, el Girona va confirmar fa uns dies que ha acceptat la proposta de LaLiga de disputar als Estats Units el partit contra el Barcelona programat a Montilivi, encara que no ha confirmat que es jugui a Miami.

La celebració d'un partit oficial de Lliga fora d'Espanya requereix l'aprovació de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), de la UEFA i de la confederació en la qual vagi a celebrar-se, en aquest cas la CONCACAF