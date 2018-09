Douglas Luiz ja treballa sota les ordres d'Eusebio

Deu dies. Aquest és el temps que ha passat des que el Girona anunciava que Douglas Luiz tornaria a Montilivi cedit pel Manchester City fins que el jugador ha protagonitzat el seu primer entrenament sota les ordres d'Eusebio Sacristán. Va ser ahir, a les instal·lacions de La Vinya al PGA Catalunya de Caldes de Malavella, quan el brasiler es va reincorporar a la feina després de passar uns dies al seu país per resoldre uns assumpte personals. Va ser la primera sessió de la setmana per començar a preparar el partit contra el Celta de Vigo del dilluns vinent a l'estadi. Encara sense els lesionats Johan Mojica, Jonás Ramalho i Carles Planes (cap d'ells sense data de retorn), l'única novetat no va ser només la presència de Douglas vestit de curt i al damunt de la gespa, sinó també el retorn de Cristhian Stuani. El davanter ve de jugar 45 minuts en l'amistós que l'Uruguai va guanyar a Mèxic (1-4) a l'NRG Stadium de Houston, als Estats Units.

Serà avui quan tornarà l'altre internacional de la plantilla. Es tracta del porter Yassine Bounou, que va disputar els 90 minuts de la victòria del Marroc, a casa, davant Malaui (3-0). El partit corresponia a la segona jornada de la classificació per a la propera edició de la Copa d'Àfrica, que es jugarà l'any vinent al Camerun.