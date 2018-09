L'AFE manté la seva oposició al derbi entre Girona i Barça a Miami

No. Almenys, no d'aquesta manera. L'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) manté ben ferma la seva postura. La possibilitat més que real que aquesta temporada, i les properes, un partit de Lliga s'acabi jugant als Estats Units no agrada gens al sindicat. El seu president, David Aganzo, i una petita representació van prendre part de la reunió de la Comissió Paritària AFE/LaLliga que ahir es va celebrar. S'hi va parlar de moltes coses; una d'aquestes, la de dur el futbol més enllà de l'oceà Atlàntic. Per a Aganzo i companyia, han de ser els futbolistes els qui tenen el dret de prendre «la decisió definitiva» sobre tot plegat. Queda clar, per tant, que el sindicat manté la seva oposició al Girona-Barça que s'hauria de celebrar el proper 26 de gener a Miami.

«L'AFE ha traslladat el malestar dels futbolistes per la falta d'informació sobre l'acord per disputar un partit de Lliga als Estats Units», s'afanyava a explicar l'associació en un comunicat. El mateix escrit en què es confirmava que la Lliga «ha informat del seu interès que aquesta temporada sigui el Girona-Barcelona» el matx que travessi fronteres, «al mes de gener del 2019». Una vegada més, com ja ha passat des que aquesta possibilitat sortia a la llum, el sindicat deixava ben clara quina és la seva postura respecte a això. «Els futbolistes, a través de l'AFE, seran els qui prenguin una decisió definitiva sobre el partit a disputar als Estats Units», s'hi podia llegir.

Això sí, recordava també que l'organisme esperarà a disposar «de tota la informació» per tal de «traslladar-la» de manera «immediata» als jugadors, tal com es va acordar en les reunions que han celebrat tots els capitans dels equips que militen a la Primera i Segona Divisió A.

Un cop finalitzada la trobada d'ahir, David Aganzo explicava que tant ell com Javier Tebas, mandatari de la Lliga, tenen «una perspectiva diferent» d'aquest tema i que per part de la patronal es continua veient «el futbol com un negoci». Segons l'AFE, «el nostre pensament és un altre i el futbolista ho valora d'una manera diferent». També va voler remarcar Aganzo que en cap cas hi ha hagut «amenaces» de fer vaga, sinó que la postura dels jugadors és la d'«esperar» tota la informació possible per tal de «decidir». «Volem saber aspectes com poden ser el propi viatge, la salut, el temps, quins equips hi han d'anar i també on s'acabarà jugant». Amb aquesta postura, la intenció no és cap altra de «millorar» el futbol. També es defensa la postura de l'aficionat. «S'ha de sentir estimat perquè no tots són drets de televisió».



Roures, ben a favor

I del no, al sí. Jaume Roures, el fundador de Mediapro, va parlar ahir a Catalunya Ràdio del partit que molt possiblement Girona i Barça jugaran a Miami a principis de l'any vinent. S'hi va mostrar ben a favor; tant, que animava a aquells aficionats blanc-i-vermells que hi estan en contra a canviar de pensament. «Això és una indústria i els diners són importants. L'orgull gironí, en aquest fet, passa perquè el Girona estigui al centre del món futbolístic. Potser de beneficis en vindran pocs, però d'oportunitats així no n'hi ha tantes. Ha de ser motiu d'orgull perquè es parlarà del club durant quinze dies a tot el món». Roures no es va quedar aquí. «Quan hem tingut l'oportunitat de pensar que durant dies es parlaria a tot el planeta de la ciutat i d'un club que lluita com David Contra Goliat, en un estadi de 60.000 persones a Miami?».