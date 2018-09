Alberola Rojas xiularà el Girona-Celta del proper dilluns a Montilivi

El Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Federació Espanyola de futbol ha designat Javier Alberola Rojas, el col·legiat més jove de Primera, amb 27 anys, com l'encarregat per dirigir dilluns que ve a Montilivi el partit de la tercera jornada de lliga entre el Girona i el Celta. Nascut a Ciudad Real, va debutar a l'elit el curs passat, en què va arbitrar tres partits al Girona, i tots van acabar de la mateixa manera: amb derrota. A l'estadi va xiular el Girona-Alabès (2-3) i el Girona-Espanyol (0-2), i a fora va ser l'encarregat d'impartir justícia en la històrica visita al Camp Nou (6-1). En tots tres partits la seva actuació no va tenir trascendència en el resultat.

Sí que en va tenir, en canvi, en l'anterior jornada de Lliga al camp del Vila-real, on el Girona es va acabar imposant per 0-1 gràcies a un gol de Cristhian Stuani. Alberola Rojas era aquell dia l'àrbitre del VAR i ell va ser qui va informar al col·legiat titular, Prieto Iglesias, que el gol que havia aconseguit el jugador local Toko Ekambi als 17 minuts de partit era en fora de joc. D'aquesta manera l'acció, que inicialment havia sigut validada i celebrada pels futbolistes i l'afició del Vila-real, va quedar anul·lada.