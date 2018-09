Douglas Luiz: "Espero que no es repeteixi una temporada com l'anterior"

Douglas Luiz ha oblidat la temporada passada, en la qual amb prou feines va tenir protagonisme al Girona de Pablo Machín, i s'ha mostrat convençut que pot fer un pas endavant i brillar en la seva segona etapa a Montilivi. El migcampista brasiler cedit pel City, la darrera incorporació del mercat d'estiu, ja treballa a les ordres d'Eusebio i aquesta tarda ha estat presentat a la sala de premsa de l'estadi. Després de fer la pretemporada amb l'equip anglès a les ordres de Pep Guardiola, no va poder ser inscrit amb el City a la Federació anglesa perquè no li van donar el permís de treball. Amb d'altres ofertes sobre la taula, va acabar optant per tornar a Girona.

"Em sento molt feliç pel que he pogut demostrar al Manchester City. La confiança que em dona Pep Guardiola és molt gran, sobretot després d'una temporada dolenta com l'anterior. Em serveix per continuar endavant", ha explicat Douglas en el seu retorn a Montilivi. En aquest sentit ha deixat clar que "mai m'havia passat un any com el d'abans. Vaig aprendre que també es pot estar sense jugar. Espero que no es repeteixi una temporada com l'anterior". Douglas Luiz també ha admès que "crec que si continués Machín, no estaria aquí. Però en qualsevol cas, si ell m'hagués volgut, hagués estat aquí disposat a jugar. Encara que les coses haurien hagut de canviar molt". Segons ha revelat, abans de donar el "si" a tornar al Girona va parlar amb Eusebio per telèfon: "em sembla un tècnic molt directe i molt franc, m'ha agradat. Espero poder jugar per poder evolucionar com a futbolista i que les coses vagin bé".

"Sí, pensava que em podria quedar al City. Hi volia jugar. Les coses són les que són. El futbol és així. He de tenir una mentalitat forta i espero que la temporada vinent pugui tornar", ha assegurat sobre la impossibilitat de tenir fitxa per problemes burocràtics amb el club anglès. Sobre el que pot aportar al Girona ha dit que "per les meves qualitats puc jugar en qualsevol posició del mig del camp. Decideix l'entrenador. Allà on em vulgui posar, jo hi jugaré encantat". També ha explicat que "havia tingut ofertes d'altres equips. Però ens vam asseure amb els meus agents i persones del City. Vam creure que la millor opció era la d'estar aquí al Girona. Espero que, ara que estic aquí, la temporada sigui molt bona".

Per la seva banda el director esportiu, Quique Cárcel, ha lloat el futbolista brasiler dient que "pot jugar en totes les posicions del mig del camp. És molt versàtil, tècnicament és molt i molt bo, les seves qualitats són espectaculars a nivell tècnic i físic. Pot jugar al davant de la defensa i robar moltes pilotes. Amb confiança, aquest any veurem un altre Douglas". També ha deixat clar que "el volia des del minut u. Sabia que era molt complicat perquè venia d'un any que no havia sigut gairet bo. Quan no va poder quedar-se al City vaig parlar per veure si podia venir. Vaig anar a Manchester a parlar amb ell, explicant-li les meves vibracions".