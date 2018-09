El Girona ofereix als abonats 5.000 entrades gratis per viure Barça-Girona al Camp Nou

Fins a 5.000 abonats del Girona podran veure gratis el partit Barça-Girona que es jugarà al Camp Nou el 23 de setembre. És una de les mesures previstes per a compensar els aficionats en el cas que el partit de la segona volta s'acabi disputant a Miami. En aquest cas, el club, de forma addicional, abonaria el 20% del preu pagat per l'abonament de temporada als que hagin disposat d'aquesta entrada al Camp Nou.

Els abonats que vulguin veure el partit al Camp Nou poden demanar una entrada en una zona assimilable del Camp Nou a la que l'abonat té el seu seient a Montilivi, segons disponibilitat. El Girona també ofereix també la possibilitat de viatjar gratis al Camp Nou en els autobusos organitzats pel club.

En el cas de que el partit de la jornada 21 s'acabi disputant a l'Estadi de Montilivi, l'abonat que s'hagi adscrit a aquest mètode de compensació podrà fer ús del seu seient habitual sense cap perjudici per haver triat aquesta compensació.



Pensat per aquells que no vagin a Miami

L'abonat que trïi l'entrada gratuïta per al derbi al Camp Nou renunciarà a qualsevol altra possible alternativa de compensació com:



Viatge a Miami amb entrada al partit.

Devolució econòmica del import del 40% del abonament anual satisfet per l'abonat durant la temporada actual en cas de no acceptar cap de les opcions de compensació.



El Girona FC ha posat en marxa un microsite dins la seva web oficial on poder adscriure's a l'opció de l'entrada per al FC Barcelona - Girona FC i el desplaçament en bus fins al Camp Nou.