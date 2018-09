El govern espanyol s'oposa a portar el Girona-Barça a Miami

El partit Girona-Barça que la Lliga vol portar a Miami es complica. Així ha trascendit després de la reunió que el president del Govern, Pedro Sánchez, ha mantingut amb el president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, i el de la FIFA, Gianni Infantino. Ja era conegut que a les dues federacions no els agradava la disputa d'aquest partit, però avui s'hi ha sumat el rebuig de l'executiu espanyol. Segons informen diferents mitjans, citant fonts de la Moncloa, el govern que entén que el partit entre els dos equips catalans es pot convertir en un altaveu de l'independentisme. Com que tant el ministeri d'Exteriors com la federació han de donar el vist-i-plau a la disputa del partit, a hores d'ara el més probable és que el partit del 26 de gener s'acabi jugant a Montilivi.

Rubiales, ha qualificat de "cordial" i "productiva" la reunió que han mantingut aquest dimecres amb el president de la FIFA, i Pedro Sánchez. El president del Govern, Pedro Sánchez, ha rebut a tots dos dirigents durant més d'una hora, en la qual s'han abordat assumptes relacionats amb el futbol espanyol i la implementació dels canvis normatius a nivell nacional i internacional, informa la RFEF.

A la sortida de la reunió, Luis Rubiales ha qualificat la mateixa com a "cordial i productiva, en un ambient molt proper", en la qual les tres parts han mostrat la seva intenció de "millorar junts". També ha anunciat la creació de grups de treball conjunts per seguir progressant pel ben del futbol espanyol.

El president de FIFA, Gianni Infantino, ha subratllat "l'important que és que les relacions entre el Govern i la RFEF siguin bones", per la qual cosa ha mostrat la seva intenció sempre de contribuir a això. "Cal anar de la mà", ha conclòs el màxim responsable de la FIFA.