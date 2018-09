Homenatge per celebrar els sis anys de Pere Pons al primer equip

La sala VIP de l'estadi de Montilivi s'ha quedat avui petita. L'objectiu no era pas cap altre que el de celebrar els 6 anys del debut de Pere Pons amb el primer equip del Girona. Una festa sorpresa, amb amics i familiars del futbolista, així com també amb membres de la penya que duu el seu nom. Desenes de persones que han compartit una estona amb el jugador, a qui tot plegat l'ha agafat per sorpresa.

"No m'ho esperava gens ni mica i estic molt content. Que et recordin moments com aquests et fan sentir una mica de nostàliga, però també em serveix per adonar-me'n que sóc feliç amb la vida que m'ha tocat viure", ha explicat Pere Pons, qui fins i tot no ha pogut contenir les llàgrimes en algun moment.