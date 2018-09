Alberola Rojas. Tres derrotes a Primera amb l'àrbitre que xiularà dilluns a Montilivi

Javier Alberola Rojas, el col·legiat més jove de tota la Primera Divisió amb només 27 anys, ha estat designat pel Comitè Tècnic d´Àrbitres per xiular el partit del proper dilluns a Montilivi. A la màxima categoria, el manxec no ha dut massa bona sort al Girona, que sempre ha perdut amb ell al cap. Tres partits i tres derrotes. Es va perdre contra l´Alabès (2-3) i Espanyol a casa (0-2), a part de caure amb claredat al Camp Nou davant del Barça (6-1). La seva actuació no va tenir transcendència en cap d´aquests partits. Més protagonisme va tenir en l´última jornada de Lliga, quan el Girona es va imposar a Vila-real. Aquell dia, Alberola Rojas era l´àrbitre del VAR i va ser qui va informar el col·legiat titular, Prieto Iglesias, que el gol que havia marcat Ekambi als 17 minuts era en fora de joc. L´acció, inicialment validada, acabaria sent anul·lada.

A Segona A, millor li han anat les coses als gironins quan el manxec s´ha creuat en el seu camí. Tret d´una desfeta a Oviedo (2-0), la resta són victòries a casa. 4-0 al Ponferradina, 2-0 al Sevilla Atlètic i 3-1 al Còrdova, en un matx de «play-off» d´ascens. c.r. girona