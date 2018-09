El Girona té 17è límit salarial de Primera Divisió

El Girona ha augmentat en 5'5 milions d'euros el límit salarial respecte la temporada passada. Tot i això, el conjunt de Montilivi continua sent un dels clubs amb menys diners per a destinar a la plantilla segons les xifres que ha fet públiques aquesta tarda la Lliga. Així, el Girona disposa enguany d'un límit salarial de 36.755.000 euros, sent el quart més baix de tota la Primera Divisió. La xifra ha pujat 5'5 milions respecte la temporada en què era de 31.146.000 euros. Aquest estiu, el conjunt gironí ha invertit uns 8 milions d'euros per comprar Muniesa (Stoke) i Mojica (Rayo) i n'ha ingressat a la vora de 4'5 per les vendes de Boulaya (Metz), Timor (Las Palmas), Alcaraz (Valladolid) i Machín (Sevilla). La xifra correspon a la partida que la Lliga permet gastar-se als clubs en plantilla, cos tècnic, primes i filial.

Els 36'75 milions d'euros de límit salarial que té el Girona superen només els del Rayo Vallecano (33), Osca (29'3) i Valladolid (23'8), que són els tres més baixos de la categoria. Molt a prop del Girona s'hi troben el Getafe i l'Alabès amb 39'2 milions per a la plantilla. La temporada passada, els gironins eren el tercer límit més baix de Primera amb 31'1 milions només per sobre de Las Palmas (29'4) i Getafe (28'9).