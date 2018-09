Vídeo: El ridícul històric d'El Chiringuito sobre el Girona-Barça

La surrealista "notícia exclusiva" de dimecres explicada pel periodista esportiu Juanfe Sanz a El Chiringuito de Jugones a propòsit del Girona-Barça que es podria jugar a Miami ha esdevingut viral avui a les xarxes socials. El vídeo, compartit per @JesusMalaga a Twitter, ja acumula prop de 150.000 reproduccions. El periodista adverteix que al vestidor del Madrid s'està parlant molt d'aquest partit i que es considera que hi pot haver un greuge comparatiu amb el Barça, i que aquest matx pot adulterar la competició. "El Real Madrid ha d'anar a Girona, un camp on l'any passat va perdre punts", recorda. La pífia és important, ja que el Madrid va jugar a Montilivi fa només dues setmanes en un partit on els blancs es van imposar clarament per 1-4.



Cuando te inventas una exclusiva pensando que el Madrid tiene que ir aun a jugar a Girona pero se te olvida que ya han ido y ganaron 1-4 pic.twitter.com/KtCu6LRjmW — Jesús Gálvez (@JesusMalaga) 12 de septiembre de 2018