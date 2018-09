A banda del passat d'Eusebio Sacristán com a entrenador del Celta (2008-10), el castellà també va defensar la samarreta del conjunt gallec com a jugador. Va ser del 1995 al 97, quan hi va aterrar després de finalitzar la seva etapa al Barça de Cruyff. Vestit de blau cel va disputar 77 partits.