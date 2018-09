El Girona visitarà l'estadi d'Anoeta el proper dilluns 22 d'octubre a les 9 de la nit (en obert per Gol). Segons els horaris de la jornada 9 fets públics ahir per la Lliga, el Barça-Sevilla es jugarà el dissabte 20 (20.45), el mateix dia que el Madrid-Llevant (13.00). L'Osca-Espanyol està fixat per al diumenge 21 (18.30).