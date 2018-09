L'entrenador del Celta, Antonio Mohamed, no tindrà cap baixa per visitar dilluns el Girona. El conjunt gallec ha vist com l'alt-empordanès David Juncà es recuperava, i Mazan també estarà a punt. El Celta arribarà a Montilivi com un dels equips més segurs de la Lliga, ja que només ha encaixat 2 gols en 3 jornades. Només Masip (Valladolid) ha encaixat menys gols (1) que Sergio Álvarez. El gallec ha rebut els mateixos que Ter Stegen, Vaclik i Soria.