Lopetegui es mostra contrari a la disputa del Girona-Barça als Estats Units

L'entrenador del Reial Madrid, Julen Lopetegui, s'ha mostrat contrari aquest matí a què el partit de la 21ena jornada de Primera entre el Girona i el FC Barcelona es jugui a Miami, tal i com pretenen LaLliga i els dos clubs. El preparador va reiterar que ja s'ha manifestat en contra d'aquesta iniciativa en d'altres ocasions i que no és "partidari que passi". "Tots hem de jugar en tots els camps perquè beneficia la igualtat de la competició", ha subratllat en la roda de premsa prèvia al duel que els blancs tenen demà a San Mamés contra l'Athletic.

Lopetegui no va voler entrar en valorar l'atmosfera política ni tant sols les incomoditats que aquesta decisió genera entre els abonats de l'equip local, en aquest cas, el Girona. Per a l'entrenador del Madrid es tracta d'una qüestió més senzilla, encara: no li sembla bé que el Barça s'estalviï la visita a un estadi complicat (els blancs hi van perdre l'any passat 2-1 tot i que aquesta temporada hi van guanyar 1-4) i que pugui sortir beneficiat de jugar el derbi en un camp neutral, on segurament hi hauria més seguidors blaugranes que gironins, a 7.500 quilòmetres de casa.

També ha fet referència al Girona-Barça de la segona volta l'entrenador blaugrana, Ernesto Valverde, en la seva compareixença per valorar el partit de demà contra la Reial Societat. Valverde també ha sigut qüestionat per la possibilitat que el Girona-Barcelona de la segona volta es disputi a Miami. En aquest sentit, ha recordat que, tot i que la Lliga i els dos clubs hi estiguin d'acord en la disputa d'aquest partit a Estats Units, encara no està confirmat que es celebri fora d'Espanya. "El que està donant de si aquest partit és increïble. De moment, tot ens queda massa lluny. Està bé que fem una bola enorme, però encara no hem jugat el partit. Ningú sap del cert si hi anem o no a jugar. Quan ho tinguem clar, ho valorarem", ha opinat.

Un altre entrenador que avui n'ha parlat, d'aquesta polèmica, ha sigut el del València, Marcelino García Toral. Segons ell un Girona-Barça a Miami "no desvirtua la competició, però no tinc arguments per dir si la decisió que es proposa hagi de ser beneficiosa o perjudicial". "Les parts implicades convindran si la proposta és encertada i els professionals haurem acceptar-la, igual que acceptem de millor o pitjor grau els horaris que ens posen per als partits. Si cal anar a jugar als Estats Units, caldrà fer-ho", ha afegit.