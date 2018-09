El passat victoriós d'Eusebio Sacristán a Montilivi com a entrenador del Celta

Amb més de 600 partits com a jugador professional i més de 300 com a entrenador, pocs duels se li poden fer especials a Eusebio Sacristán. Segurament enfrontar-se als seus exequips pot generar-li aquesta sensació, i dilluns tornarà -com ja va ser contra el Valladolid- a ser un d'aquests dies amb la visita del Celta a Montilivi. El conjunt gallec ocupa un lloc important al cor d'Eusebio, que va defensar la samarreta del Celta dos cursos (1995-97) i va ser-ne l'entrenador durant una temporada i mitja (2008-10). Com a tècnic del Celta, Eusebio guarda un gran record de les seves visites a Montilivi. Van ser dues en poc més de dos mesos de diferència la temporada 2009-10. A l'octubre a la Copa del Rei, el Celta va imposar-se per un clar 1-3 al Girona de Cristóbal Parralo en un dia marcat per la mala actuació de Jorquera i els crits de «Salamero dimissió» per culpa de la mala arrencada de l'equip. El gol gironí va ser obra de Dani Tortolero al minut 80, quan Michu, Saulo i Iago Aspas ja havien situat un clar 0-3 al marcador. Al cap de dos mesos, els gallecs van tornar a conquerir Montilivi superant un Girona (1-2) que ja estava dirigit per Narcís Julià. El duel va ser més anivellat però l'expulsió de Jorquera (m. 71) va permetre Pedro Botelho desfer l'empat a un que hi havia al marcador gràcies als gols de Matamala i Iago Aspas (1-2).

Al capdavant de la banqueta del Celta, tanmateix, Eusebio no va tenir els èxits esperats. De fet, el primer curs (08-09) es va fer càrrec de l'equip a la jornada 26 arran de la destitució de Pepe Murcia i va patir fins a la 40a jornada per a aconseguir la permanència a la categoria. La temporada següent les coses tampoc van rutllar i l'equip, malgrat una forta aposta en fitxatges, va finalitzar en la 12a posició amb 52 punts -els mateixos que el Girona, però sense patir tant-, lluny de les posicions d'ascens. Acabada aquella temporada, el castellà va estar-se un any sense entrenar, fins que el 2011 va fer-se càrrec del Barça B, fins al 2015. Després va ser el torn per a la Reial Societat (15-18), fins que aquest estiu Quique Cárcel el va reclamar per a dirigir la nau blanc-i-vermella. El balanç d'Eusebio com a tècnic del Celta no és gaire positiu: 23 victòries, 26 empats i 28 derrotes en 77 partits.

També serà especial el partit de dilluns per a Juan Carlos Andrés, tercer entrenador gironí. Viguès de naixement, Andrés va treballar a les categories inferiors del Celta abans de continuar la seva carrera com a tècnic per a equips de la Tercera gallega abans que Eusebio el reclamés per al seu cos tècnic el 2015.