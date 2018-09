El possible Girona-Barça a Miami desperta crispació i dubtes entre l'afició

D'opinions n'hi ha de tota mena. Des que es va destapar la capsa dels trons, amb els rumors i les informacions que situaven el Girona-Barça d'aquesta temporada més enllà de l'oceà, tothom ha dit la seva. Serà o no el posicionament majoritari, però amb el que es va sentir ahir a l'Espai Cívic Barri Vell-Mercadal, sembla que l'afició, almenys la blanc-i-vermella, no està del tot contenta. Pel partit en sí, però també pels dubtes que l'envolten. Durant prop d'una hora, la Federació de Penyes del Girona FC i Aficiones Unidas, un ens que pertany a LaLliga, van intentar aportar una mica de llum a tot plegat. Si se'n van sortir o no, això ja és una altra cosa.

Unes hores abans, al matí, uns i altres s'havien reunit amb el club. Es van parlar de les claus del possible derbi als Estats Units i van acordar que les compensacions econòmiques per als abonats, si finalment hi ha partit, es pagaran abans del 30 de juny de l'any vinent. El Girona els va informar igualment que, en un dels articles de les Condicions dels Abonaments, s'informa que hi pot haver un «canvi de localitat» en algun partit de la temporada i que, si fos així, a l'afectat «se li bonificarà l'import corresponent».

Això i més van explicar als assistents, ja al vespre, Quim Alegret (Federació de Penyes) i Pepe Hidalgo (Aficiones Unidas). Aquest últim va admetre que «es podrien millorar les contraprestacions» als abonats, com també va criticar la «manca d'informació» des de Montilivi sobre tot aquest tema. Alhora, però, va defensar la idea de jugar a Miami. Ho considera una «oportunitat única», sobretot pels «beneficis econòmics» que pot aportar. Menys clara està l'opinió de la Federació de Penyes. «Ens posicionarem quan se sàpiga si hi ha partit o no. Abans, seria valorar una hipòtesi i això no té cap sentit», deia Alegret. Més queixes se sentien per part dels aficionats. Dubtes, preguntes i bastanta crítica cap a LaLliga; algun, fins i tot, assenyalava al seu màxim mandatari, Javier Tebas, mentre que d'altres hi voldrien enviar, als Estats Units, Barça i Reial Madrid.