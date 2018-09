Eusebio Sacristán: «Poder guanyar després d'una aturada és un repte més»

"Tenir bons resultats a casa és important, volem ser forts davant l´afició. Tal com està tot, cada punt és decisiu malgrat que fer-ho al costat dels teus sempre dona un plus. Volem allargar la continuïtat del moment què vivim" ha dit Eusebio, recordant que fa tot just 17 dies que el Girona va sumar la primera victòria de la temporada a Vila-real (0-1). Demà, contra el Celta (21 h, GOL TV), podria superar el gran inici blanc-i-vermell del curs passat. "Les sensacions són bones, la victòria a Vila-real ens ha permès treballar sota un estat anímic molt bo. Estem animats i som conscients que tenim molts partits seguits, tots ells importants. El primer és el Celta i l´hem preparat amb la major de les intensitats, és un rival fort que ha començat molt bé, sent madur i consistent. Sap jugar de diverses maneres però estem convençuts que si fem les coses bé, podrem assolir els tres punts".

Portu, Gorka i Douglas Luiz són les principals novetats de la llista de 18 convocats, on el defensa del Peralada Montes repeteix i cauen Vito, Soni i el Choco Lozano, amb un cop a un dit del peu dret. Mojica i Planas continuen lesionats mentre que Ramalho ha estat descartat per decisió tècnica. "Han passat molts dies des de l´últim partit però som conscients que hem de mantenir la línia de treball i cuidar tots els detalls. Ens hem de centrar en el Celta, només això. Ja hem demostrat que podem ser un equip fort i guanyar partits, tenim qualitat per sumar punts. No podem pensar més enllà del dia a dia i ens hem d´obligar a no perdre la perspectiva".

Eusebio també ha parlat del partit a Miami. "Tenim més informació perquè el club ja s´ha posat en contacte amb el vestidor. Som conscients del que suposa per al Girona anar als Estats Units i defensarem els seus interessos perquè aquests també són els nostres. Li donem suport perquè ens permetrà créixer i quan arribi el moment ho prepararem de la millor manera possible" ha finalitzat.