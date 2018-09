Mohamed: «El Girona és un bon rival per ratificar tot el que estem fent»

Pragmàtic i autodefinit com «resultadista», Antonio Mohamed ha aterrat aquest estiu a la lliga per fer-se càrrec de la banqueta del Celta. L'argentí és un desconegut al futbol europeu però compta amb una important trajectòria al seu país i, sobretot, a Mèxic. El Turco no té un dibuix fix i fins ara a Balaídos ha alternat defensa de 4 i de 5. Això sí, la seva gran aposta és l'actitud i la intensitat, dos valors que pretén que siguin la marca d'identitat del Celta. Amb tot plegat, el conjunt gallec farà avui el darrer entrenament abans de sortir demà al matí cap a Girona per jugar al vespre. Mohamed té tota la plantilla a la seva disposició però difícilment inclourà el danès Mathias Jensen, que acaba d'aterrar de jugar amb la seva selecció. Tampoc hi seran Radoja, Mazan i Jozabed, amb qui el tècnic no compta i a qui el club no va poder fer sortir a l'estiu.

«El Girona és un bon rival per ratificar el que estem fent», va indicar el preparador amb vistes al duel de demà. Els cèltics van perdre a Montilivi per un gol el curs passat, però Mohamed resta importància a aquesta dada: «No crec que el camp o les estadístiques siguin un obstacle». El tècnic argentí va assegurar que mantindrà Sergio Álvarez sota pals i que no té previst fer gaires canvis respecte l'últim onze de la Lliga. Possiblement, l'exjugador del Girona David Juncà estreni convocatòria amb el seu nou equip.

Respecte a la marxa del Celta a Laliga, que va acabar la tercera jornada en el tercer lloc, amb set punts després de dues victòries i un empat, Mohamed va sorprendre tothom. «No estic content perquè esperava nou de nou».

Mohamed també va parlar de la possibilitat que el Girona-Barça es jugui a Miami. «Soc nou aquí per oferir una opinió exacta, però això acaba sent injust perquè hi ha equips que deixen la seva localitat i no tots juguen en el mateix camp. Però és fer més gran Laliga, fer-la coneguda a tot arreu», va detallar.