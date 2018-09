La selecció Stuani és un clàssic ja de l'Uruguai i Gómez comença a treure-hi el nas

Luis Suárez i Edinson Cavani són els dos grans referents ofensius de l'Uruguai. Els davanters del Barça i del Paris Saint-Germain han estat, amb el permís de Forlán i Pastore, la parella atacant de la selecció charrúa dels darrers anys. Junts van oferir un notable rendiment al Mundial de Rússia en què l'Uruguai va caure als quarts de final contra França, que seria campiona. En aquell partit, però, Cavani no va poder jugar per la lesió muscular que havia patit als vuitens contra Portugal i Òscar Washington Tabárez va haver de buscar-li un relleu. El lloc de Cavani se'l rifaven el davanter del Girona Cristhian Stuani i el del Celta de Vigo Maxi Gómez, dos homes que havien fet una excel·lent temporada amb els seus equips a la Lliga. Finalment, l'escollit va ser Stuani però no va tenir ni sort ni encert com tampoc Maxi Gómez, que el va substituir a l'hora de joc (m. 58). Varane i Griezmann es van encarregar de classificar França per a les semifinals i enviar l'Uruguai cap a casa. Stuani ho va fer amb 75 minuts repartits en dos partits, mentre que Gómez es va haver de conformar amb només 32.

Per al davanter gironí, més experimentat, la de Rússia va ser la seva segona gran cita mundialista perquè ja havia estat a la del Brasil. En canvi, el currículum com a internacional de Gómez, de només 22 anys, està encara a les beceroles i Rússia va ser el seu primer Mundial. En principi, no hauria de ser l'últim però en la darrera convocatòria, la setmana passada per enfrontar-se a Mèxic, a diferència d'Stuani, Maxi Gómez es va quedar fora de la llista del seleccionador Fabián Coito.

Montilivi veurà demà el tercer cara a cara a nivell de clubs entre Stuani i Maxi Gómez. El balanç de moment és favorable al gironí, que el curs passat va guanyar a l'estadi (1-0) i va empatar a Balaídos (3-3). Pel que fa a gols, tots dos van veure porteria en l'empat a terres gallegues de la primera volta de la temporada passada. Tant Stuani com Gómez van ser dues de les sensacions del curs passat a la Lliga. El davanter del Girona va recuperar el seu olfacte golejador i va signar uns números espectaculars (21 gols) que van guiar el conjunt gironí a signar una temporada històrica. També Maxi Gómez va viure un any gloriós a Vigo. El jove davanter va aterrar a Galícia a l'expectativa procedent del Defensor Sporting de Montevideo en la seva primera experiència a Europa. El rendiment de Gómez va ser espectacular i va signar una carta de presentació de 18 gols en 39 partits entre Lliga i Copa. Amb aquests números, lògicament tots dos van ocupar un lloc destacat al rànquing de golejadors de Primera Divisió. Stuani va superar tots els seus registres a la màxima categoria quedant-se a un gol dels 22 que va fer a Segona A amb l'Albacete (2009-10) i es va convertir en el cinquè màxim golejador de la categoria. Només Messi, Cristiano Ronaldo, Luis Suárez i Iago Aspas van superar-lo. El setè lloc a la classificació del pitxitxi va ser per al seu compatriota Maxi Gómez (18). El davanter del Celta va ser una de les sensacion de la Lliga i va cridar l'atenció de diversos clubs. Tant és així que al mercat d'hivern ja va estar a punt de deixar l'entitat traspassat a la lliga xinesa. No va ser així i aquest estiu el West Ham també ha trucat a la porta del Celta per fitxar-lo. Finalment, els anglesos es van fer enrere a l'hora de pagar els 50 milions de la clàusula.

Enguany i després del Mundial, de moment als dos uruguaians no se'ls ha oblidat marcar. Stuani es va estrenar en l'última jornada donant la victòria al Girona a Vila-real (0-1) mentre que Maxi Gómez ja duu dues dianes (contra Atlètic de Madrid i Llevant). A Montilivi el curs passat Stuani no va tenir pràcticament competència, primer amb Kayode, Marlos Moreno i Olunga i, després, amb Lozano, i es va convertir en un jugador gairebé insubstituïble. Enguany, manté la competència de Lozano i a Montilivi també hi ha arribat l'ivorià Doumbia. Entre tots dos han de dosificar Stuani i donar-li repòs de tant en tant. De la seva banda, Maxi Gómez continua sent intocable a Vigo fent parella amb Aspas. El club no ha incorporat cap més davanter a la plantilla i només ha ascendit del filial l'alemany Dennis Eckert. El curs passat, l'eclosió de Gómez va fer que Guidetti emigrés a Vitòria. Boyé, arribat al gener, va passar amb més pena que glòria.