El Girona s'encomana a Stuani per superar el Celta

Amb Stuani tot és més fàcil. Va ser l'artífex de moltes alegries la temporada passada i està decidit a repetir-ho en el present. Si fa mig mes va donar tres punts d'or a Vila-real, el davanter ha estat avui el gran protagonista del triomf del Girona contra un molt bon Celta. Doblet de l'uruguaià i un altre gol d'Alcalá per, tot i acabar demanant l'hora, superar totes les adversitats i encadenar la segona victòria consecutiva a la Lliga. Això, el dia en què Douglas Luiz ha estat titular i Eusebio, un cop més, ha repetit el dibuix habitual amb Machín a la banqueta.

Van ser dos cops de cap. Amb això n'hi ha hagut prou perquè el Girona hagi marxat al descans amb avantatge. Mínim, però suficient per neutralitzar un bon Celta, superior pel terra, però superat per alt. Amb la pilota als peus, els gallecs han estat millors. Ritme alt, triangulacions i sensació de perill cada cop que s'han acostat a tres quarts de camp. Sense ella, els ha costat Déu i ajuda defensar les centrades a l'àrea dels gironins, que han tirat de rauxa quan més era necessari per portar cap al seu terreny una primera meitat que semblava gallega.

I això que els d'Eusebio han gaudit de la primera gran ocasió de la nit. Borja ha tret la brúixola i ha vist la desmarcada de Portu. El murcià, molt aplaudit per la graderia en el seu primer partit després de resoldre's el seu futur, ha signat un control excel·lent; la rematada ha estat bona però allà ha aparegut Sergio Álvarez per neutralitzar el perill. En dos temps, això sí. La resposta visitant ha estat immediata. Per ocasions -un gran xut de Pione Sisto que ha fregat el pal i un remat de Maxi que ha atrapat Bounou- i pel control de joc. Ha fet seva la possessió, tancant als gironins al seu propi camp.

Ha estat llavors quan ha aparegut Stuani. En el moment precís. Just quan més el necessitava el seu equip. Aday s'ha inventat una centrada tancada al cor de l'àrea. L'uruguaià ha saltat més que ningú, ha connectat la pilota amb el cap i l'ha enviat lluny de l'abast de Sergio. L'1-0 ha despertat el Girona, que ha guanyat metres i velocitat, encomanant el públic. Ha estat llavors, després d'un avís d'Aday, d'un xut alt d'Araujo i d'una centrada enverinada de Porro que ha salvat el porter com ha pogut, que ha empatat el Celta. Falta absurda a la frontal i execució de llibre de Iago Aspas. Bounou, tot i l'estirada, no ha pogut fer-hi res.

De nou, moment compromès. I de nou, l'equip que ha sabut apagar el foc quan ha tocat. Aquest cop, i per primera vegada aquesta temporada, l'estratègia ha donat els seus fruits. En un servei des de la cantoanda servit per Granell, la jugada l'ha finiquitat Alcalá amb un cop de cap inapelable que ha acabat al fons de la xarxa.

El ritme elèctric i frenètic dels primers 45 minuts ha tingut continuïtat després del pas pels vestidors. Ho ha agraït l'espectador, que no ha tingut temps d'avorrir-se. Si Montilivi ha arribat al descans amb bon regust de boca, bàsicament pel resultat, ha acabat d'esclatar abans dels deu minuts de la represa amb el tercer, obra de nou d'un Stuani que ha encetat el curs com va acabar l'anterior: entonat. Al 54, l'uruguaià s'ha encarregat de rematar a barraca un contracop que ha tingut també a Portu i Porro com a actors principals. El murcià, perquè ha conduït la pilota fins l'àrea visitant; el jove extremeny, perquè el seu xut, tot i anar desviat, ha quedat en el punt precís. I Stuani perquè, amb la canya a punt, ha batut Sergio fent pujar el 3-1 al marcador.

El gol ha estat una mena d'alliberació. Durant uns minuts s'ha vist la millor versió dels d'Eusebio. Ja no per ocasions; pràcticament no n'hi ha hagut. Però sí pel joc que han ofert. Han tingut més la pilota, s'han associat amb criteri i han despertat els 'olés' de la graderia. Al 71, un xut de falta de Granell ha llepat el travesser en la millor oportunitat d'aquest període. Tot i això, amb el pas dels minuts, la necessitat ha fet que el Celta guanyés terreny. Tant, que ha acabat tancant els locals al seu propi camp.

Sense la clarividència de Borja, substituït per un desaparegut Patrick Roberts, el Girona s'ha tancat al seu propi camp. Massa arriscat, tenint en compte que el seu rival, amb la pilota als peus, és molt perillós. La missió no era pas cap altra que rebutjar el perill. Ho ha fet durant uns quants minuts. Mentrestant, Aday ha marxat lesionat cap a la banqueta i el seu lloc l'ha ocupat Muniesa.

Tot entrant en el tram decisiu, el gol de Boufal no ha fet pas cap altra cosa que despertar totes les alarmes. Es veia a venir; no perquè el Celta fos una piconadora, però sí per la presència dels gallecs a camp contrari. Constant, insistent. Al 86, una centrada llarga des de la dreta l'ha engaltat Boufal, enviant la pilota a prop del pal, sense que Bounou hi arribés tot i estirar-se. Quedava partit. Tocava patir.

I s'ha patit. Sobretot quan Maxi Gómez, al 90, ha rematat de cap dins l'àrea fent aparèixer Bounou, que ha atrapat l'esfèrica. Els nervis s'han apoderat dels visitants, que s'han posat nerviosos mentre a Porro li agafaven tots els mals al damunt de la gespa. Cabral ha vist la segona groga per una dura entrada a Douglas; més segons que s'esgarrapaven amb el brasiler estès al terra.

GIRONA 3 - 2 CELTA

GIRONA: Bounou; Pedro Porro, Alcalá, Bernardo, Juanpe, Aday (Muniesa, min. 84); Douglas Luiz, Granell, Borja García (Patrick Roberts, min. 66); Portu (Aleix Garcia, min. 87) i Stuani

CELTA: Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Roncaglia, Araujo, Cabral, Junior Alonso (Boufal, min. 46); Beltrán (Brais Méndez, min. 75), Lobotka; Sisto (Eckert, min. 66), Iago Aspas i Maxi Gómez

GOLS: 1-0, Stuani (min. 20). 1-1, Iago Aspas (min. 33). 2-1, Alcalá (min. 35). 3-1, Stuani (min. 54). 3-2, Boufal (min. 86)

ÀRBITRE: Javier Alberola Rojas (comitè de Castella-La Manxa). Ha expulsat el visitant Cabral, per doble amonestació (min. 92). Ha amonestat Beltrán, Douglas Luiz.

ESTADI: Montilivi, 9.849 espectadors.