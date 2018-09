Eusebio no es refia del Celta però creu que «els podrem superar»

L´entrenador del Girona, Eusebio Sacristán, no es refia del Celta. I bé que fa. Embalat, el conjunt gallec ha protagonitzat un inici de bojos i es manté invicte gràcies als set punts que acumula. «Els hem analitzat i hem comprovat com alternen diferents plantejaments, amb constants canvis de posició dels seus futbolistes. Saben posar en dificultats els rivals, haurem d´estar molt atents i tenir-ho en compte perquè tenen molta qualitat, però estic convençut que els podrem superar», assegurava, ahir, a la sala de premsa de Montilivi. Motivat, el tècnic val·lisoletà signarà el millor inici del Girona a Primera Divisió si suma un punt. El curs passat, a aquestes altures, els de Machín perdien contra el Sevilla (0-1) i en sumaven quatre passades les quatre primeres dates. Els mateixos que tenen ara els gironins, que disposen de 90 minuts per seguir trencant els seus registres. «Han passat molts dies des de la victòria a Vila-real però som conscients que hem de mantenir la línia de treball i cuidar tots els detalls. Ens hem de centrar en el Celta, només això. Ja hem demostrat que podem ser un equip fort i guanyar partits, tenim qualitat per sumar punts. No podem pensar més enllà del dia a dia i ens hem d´obligar a no perdre la perspectiva».

A Montilivi, el Girona fa sis mesos que no guanya. Concretament, des del passat 9 de març en la visita del Deportivo (2-0). «Tenir bons resultats a casa és important, volem ser forts davant l´afició. Tal com està tot, cada punt és decisiu malgrat que fer-ho al costat dels teus sempre dona un plus. Volem allargar la continuïtat del moment que vivim. Les sensacions són bones, l´últim triomf ens ha permès treballar sota un estat anímic molt bo. Estem animats i som conscients que tenim molts partits seguits, tots ells importants. El primer és el Celta i l´hem preparat amb la major de les intensitats», admetia Eusebio, que va parlar de Portu, que torna a la llista de convocats després que hagués de mirar el partit de Vila-real per televisió, esperant si el fitxava el Sevilla. «Serà ben rebut, per a aquest equip és un jugador molt important. Ha donat moltes tardes de glòria i la millor notícia és que continuï amb nosaltres, segur que Montilivi és feliç veient-lo vestir la samarreta blanc-i-vermella. Serà un bon moment per demostrar-li l´estima que li tenim». Absents Lozano, amb un cop al dit d´un peu, Mojica, Planas i Ramalho, en procés de recuperació de les seves lesions –de fet, el basc podria viatjar al Camp Nou la setmana que ve–, Gorka Iraizoz i Douglas Luiz estan entre els escollits. També Montes i Doumbia, a qui Eusebio veu preparat per jugar els seus primers minuts en partit oficial com a jugador gironí. «Douglas està bé, el fet d´haver disputat la pretemporada amb el Manchester City fa que el seu nivell físic sigui l´òptim per competir. Ja coneixia els companys, així que l´adaptació ha estat ràpida. Si ho creiem oportú, podem comptar amb ell i amb Doumbia, que malgrat que no hagi jugat cap minut, s´ha posat a to aquests 15 dies».

Amb passat al Celta, l´enfrontament serà especial per a Eusebio. «Han passat molts anys i em queda molt lluny. Vaig viure la meva estrena com a primer entrenador i tot va ser molt bonic, malgrat que també vam tenir situacions complicades. Vam aconseguir tirar endavant, assentant les bases del que ha arribat després. Recordo conviure amb Hugo Mallo, Sergio Álvarez o Iago Aspas. El Celta ha aconseguit ser viable en molts sentits: els econòmics i els esportius. S´ha assentat a la categoria i dona mostres de molta seguretat», afirmava, recordant que la dificultat augmenta sabent que el Girona és el quart equip amb el límit salarial més petit i que l´any passat no va saber guanyar després de cap aturada. «És un repte més, aquestes són les circumstàncies que hi ha. Hem d´acceptar les regles del joc i entendre que hem d´intentar aprofitar al màxim els nostres recursos». Eusebio també va respondre a la possibilitat de portar el Girona-Barça a Miami: «Tenim més informació perquè el club ja s´ha posat en contacte amb el vestidor. Som conscients del que suposa per al Girona anar a Miami i defensarem els seus interessos perquè aquests també són els nostres. Li donem suport perquè ens permetrà créixer».