Guanyar per poder jugar bé

Guanyar a Montilivi s´ha de convertir en una prioritat a curt termini per part de l´equip d´Eusebio Sacristán. L´empat a la primera jornada contra el Valladolid i la contundent derrota davant el Madrid van deixar una sensació estranya. Avui arriba a Girona un equip que ha començat molt bé el campionat, el Celta de Vigo no coneix la derrota i, després de la sorprenent victòria davant l´Atlètic de Madrid, arribarà amb la mentalitat reforçada per buscar novament els tres punts. Els gironins necessiten fer un bon partit davant els seus seguidors però sobretot han de fer-se forts per aconseguir que els punts es quedin a casa. Guanyar serveix per creure en la feina feta, esvaeix els dubtes i reforça la idea d´un equip que encara té molt marge de millora. Quan un equip aconsegueix bons resultats, millora en el seu joc; quan perd, normalment cada setmana juga pitjor.

Un equip renovat. El Celta de Vigo ha sofert molts canvis en la seva plantilla i, tot i mantenir part dels jugadors més importants, també s´està adaptant a l´arribada d´un nou entrenador. Els gallecs han de conjuntar una plantilla on hi ha les baixes de futbolistes com Andreu Fontàs, Jonny i Sergi Gòmez a la línia defensiva, al centre poden trobar a faltar la presència de Daniel Wass, fitxat pel València, i a la davantera han perdut Jonh Guidetti, que ha marxat a l´Alabès. Tot i els canvis, continuen jugadors importants i decisius com són la parella de davanters formada per l´internacional Iago Aspas i l´uruguaià Maxi Gómez. Caldrà veure quin plantejament farà l´entrenador visitant: en l´última jornada i davant l´Atlètic de Madrid va utilitzar un sistema de joc on destacava la línia defensiva amb tres centrals: l´argentí Facundo Roncaglia, el nou fitxatge a l´eix de la defensa Néstor Araujo i el veterà Gustavo Cabral formaran la tripleta defensiva. La victòria davant l´equip de Diego Simeone va significar un pas endavant d´un conjunt que va saber defensar molt bé, va dominar el treball com a bloc defensiu aconseguint que el seu adversari no disposés d´ocasions i per atacar van aprofitar l´efectivitat dels seus dos davanters de referència. Al centre, tornarem a veure un futbolista molt complet i de nivell com és l´eslovac Stanislav Lobotka, l´internacional pel seu país és un jugador que aporta una qualitat tècnica individual contrastada, ocupa bé els espais i disposa de molta mobilitat a l´hora de participar en les tasques ofensives.

Un atac amb recursos. Per buscar la porteria contrària, els gallecs confien en Iago Aspas i Maxi Gómez. L´internacional espanyol pot jugar a banda o bé pel centre, situat darrere el punta. La temporada passada Aspas va realitzar un campionat molt complet, fet que el va portar a debutar en el Mundial de Rússia. La seva qualitat en accions de conducció, els desmarcatges jugant entre línies i les arribades per poder rematar entrant des del darrere el converteixen en un jugador perillós per als seus rivals. En atac, també jugarà Maxi Gómez. Es tracta d´un davanter rematador i un jugador d´àrea que es compenetra molt bé amb els seus acompanyants; enguany ja ha marcat dos gols però encara és lluny dels disset de la lliga passada. Caldrà vigilar també les arribades per banda del danès Pione Sisto, autor de vuit gols la temporada passada i que s´està convertint en un jugador decisiu en la zona de finalització. És ràpid i disposa d´una bona visió de joc que utilitza per assistir amb bones passades als seus companys. Com a revulsiu i per poder refrescar la part ofensiva també pot jugar el turc Emre Mor, jugador ràpid i molt vertical que també destaca en les accions d´u per u i és un futbolista que manté la capacitat de desmarcar-se i driblar fàcilment.

La idea d´un tècnic debutant. L´arribada d´Antonio Mohamed a Vigo va suposar una sorpresa per als aficionats gallecs. Després de l´adeu de Juan Carlos Unzué, el Celta va regirar el mercat d´entrenadors per buscar un tècnic que s´adaptés a un estil de joc on la pilota, el futbol de toc i el joc de combinació fossin els protagonistes. Acostumats a la idea de joc d´Unzué i d´Eduardo Berizzo, la direcció esportiva encapçalada per Felipe Miñambres volia donar continuïtat a una filosofia marcada pel futbol ofensiu i vistós. L´escollit va ser Antonio Mohamed, un entrenador que debuta a la Lliga després d´un extens currículum a les competicions americanes, on ha entrenat a Argentina i sobretot a Mèxic. La idea de Mohamed exigeix treballar molt bé la pressió i poder atacar a partir de les recuperacions de pilota. Amb un futbol més vertical i directe vol que el seu equip jugui amb molta intensitat durant tot el partit.

Un Girona convençut. En cadascun dels primers tres partits de lliga hem pogut veure tres esquemes diferents tot i que l´única victòria que es va aconseguir va ser quan l´equip va tornar al sistema de joc marcat pels tres centrals. De ben segur que en aquests moments de campionat, on tot just iniciem la lliga, els futbolistes se senten més segurs amb el sistema que fins ara els ha donat bons resultats. Els centrals juguen amb més seguretat quan són tres, estan més junts i dominen millor l´espai que han de cobrir; en la sortida de pilota tenen la possibilitat de realitzar canvis d´orientació quan l´equip es desplega amb dos carrilers a les bandes i mantenen els moviments ja coneguts. Pel centre, la complicitat que demostra la parella formada per Pere Pons i Àlex Granell fa que millori el rendiment; a la zona de finalització es troben més còmodes els jugadors de perfil més ofensiu: Borja, Portu i Stuani. Segurament Eusebio tornarà a repetir el sistema de joc que els va donar la primera victòria, conscient que per ara és el que més convenç els seus futbolistes.

Paciència. Guanyar costa molt i tots els equips tenen moltes dificultats per poder tirar els partits endavant. Avui el Girona ha de controlar les fases internes del matx i sobretot no perdre pilotes en zones de risc, ja que la pressió imposada per l´adversari està pensada per poder atacar després de la recuperació. Existiran moments on caldrà esperar, ser pacient i saber defensar amb ordre. També arribaran les oportunitats, ja que el Celta és un equip que s´obrirà per atacar, no especularà i buscarà la porteria de Yassine Bounou. Controlar el marcador per dominar el joc ha de ser una de les premisses de l´equip, el més normal és que el resultat sigui ajustat i avançar-se pot ser decisiu. L´equip ha de recuperar la confiança quan juga de local, porta molts partits sense conèixer la victòria a Montilivi i aquest vespre es presenta una bona possibilitat per trencar aquesta dinàmica.