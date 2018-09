L'expresident del Racing admet l'intent de compra de punts al Girona el 2013

El jutjat penal de Girona ha condemnat aquest matí l'expresident del Racing de Santander Ángel Lavín a sis mesos de presó, 2.000 euros de multa i un any d'inhabilitació per a exercir en càrrecs esportius per l'intent de compra dels tres punts del partit Racing-Girona de la temporada 2012-13. El Girona en aquest judici no hi era part implicada i només Joaquim Boadas, Javi Salamero i Kat Gorska hi estaven citats com a testimonis tot i que al final no han hagut de fer-ho. Lavín ha reconegut els fets que l'expresident blanc-i-vermell Joaquim Boadas va denunciar per un intent de suborn. Un cop acabada la temporada i amb el Girona ja sense opcions d'ascendir a Primera i el Racing descendit a Segona B, el dirigent càntabre es va desplaçar a Girona per entrevistar-se amb Boadas i la llavors directora general Kat Gorska. L'objectiu era convèncer els directius gironins que signessin un document conforme reconeixien alineació indeguda de Luso Delgado i Migue González -per haver jugat més de 10 partits amb llicència amateur- en el partit Racing-Girona (0-1) amb data prèvia a la disputa del mateix. El Racing va denunciar el Girona i també el Guadalajara pel mateix fet però les instàncies van ser refusades per la Federació per considerar que els clubs actuaven de "bona fe" i no eren mereixedors de perdre els punts.

Lavín ha admès ser l'únic responsable i ha exculpat els altres dos encausats, el també expresident racinguista Francisco Pernía i l'agent de jugadors Eugenio Botas, que han quedat lliures de tota responsabilitat. Tots tres es van reunir a Girona al mes de juny amb Boadas i Gorksa per tal que els signessin el document. La negociació incloïa també el retorn d'Albert Dorca, aleshores jugador del Racing, al Girona.