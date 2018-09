Pere Pons i Portu, dos noms propis

Pere Pons, Portu i el possible derbi contra el Barça a Miami fan pinta de ser aquesta nit tres dels grans protagonistes del Girona-Celta. Vint-i-dos dies sense futbol a Montilivi han donat per a molt. Portu va passar de tenir un peu i mig al Sevilla a quedar-se finalment al club, fent feliç aquella afició que tant el dia del Valladolid com durant la visita del Madrid no es va cansar de cantar-li que seguís aquí. Pons rebia dimecres a l´estadi un homenatge sorpresa pels seus sis anys al primer equip, i mentrestant, un altre serial, el del possible derbi contra el Barça als EUA, ha animat les sempre feixugues setmanes d´aturada per les seleccions.

Els mateixos membres de la Penya Pere Pons que dimecres li van fer l´acte sorpresa a la llotja de Montilivi tenen previst traslladar avui a l´estadi un nou acte de reconeixement. Així, demanen que els aficionats que avui vagin al camp facin onejar les seves banderes i bufandes corejant el nom del migcampista al minut 16 de partit. N´hi ha més. També anuncien «una sorpresa» a la grada relacionada amb l´efemèride del seu ídol.

El nom de Portu també serà llargament corejat aquesta nit.

El d´avui contra el Celta serà el primer partit que juga després del seu fitxatge frustrat per al Sevilla de Pablo Machín. La possibilitat de la seva marxa va tenir amb l´ai al cor l´afició del Girona pràcticament des que va acabar la temporada passada, però la pressió va ser insuportable en la segona quinzena d´agost, a mida que s´acostava el tancament del mercat. El dia 31, a Vila-real, no hi va ser. El club li havia donat permís per no viatjar a l´espera que es concretés el seu traspàs. No hi va haver acord, el Sevilla no va voler pagar els 20 milions de la seva clàusula, i Portu es va quedar. Des que es va reincorporar als entrenaments ha treballat més que ningú. Des de Twitter, perquè de moment, el davanter encara no ha aparegut públicament per valorar aquella situació, s´ha mostrat molt implicat amb l´equip, que aquella mitjanit del 31 d´agost, mentre celebrava la victòria de Vila-real, també aplaudia la continuïtat d´un dels companys més estimats pel vestidor.

En l´ambient de Montilivi també hi sobrevolarà el possible derbi contra el Barça als EUA, que ja ha provocat que tres penyes del Girona s´hi hagin mostrat en contra públicament. Avui algunes d´aquestes tenen previst seguir amb les seves accions de protesta.