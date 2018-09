El Girona mostra el seu condol pels dos joves morts en accident de trànsit a Vallgorguina

El Girona FC ha mostrat el seu condol pels dos joves morts ahir en accident de trànsit a l'AP-7 a Vallgorguina (Vallès Oriental).



En un comunicat, el club blanc-i-vermell ha apuntat que les víctimes i ferits eren aficionats del club i que en el moment del sinistre es dirigien a l'estadi de Montilivi per presenciar el partit entre l'equip català i el Celta de Vigo.



"Volem expressar el nostre més profund condol per la mort de dos joves aficionats del club que van perdre la vida en accident de trànsit a Vallgorguina quan es desplaçaven a Montilivi per veure el partit", ha assenyalat el club.





Minut de silenci

En finalitzar l´entrenament d´aquest matí jugadors i cos tècnic han fet un minut de silenci en memòria dels dos aficionats blanc-i-vermells morts en l´accident de Vallgorguina.



Transmetre també molts ànims als dos ferits i desitjar-los que es recuperin ben aviat.#GironaFC pic.twitter.com/CTRjIYn39O — Girona FC (@GironaFC) 18 de septiembre de 2018

En finalitzar l´entrenament d´aquest matí jugadors i el cos tècnic del Girona han fet un minut de silenci en memòria dels dos aficionats blanc-i-vermells morts en l´accident de Vallgorguina.