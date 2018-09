Infantino «Els partits de casa es juguen a casa teva i no a l'estranger»

El partit de LaLliga als EUA va topar ahir amb un altre obstacle: fins ara se sabia que la FIFA no ho veia amb gaire bons ulls, però ara s'hi va ratificar amb unes declaracions del seu president, Gianni Infantino, a la cadena ESPN: «Crec que preferiria veure un gran partit de l'MLS als Estats Units en lloc d'un partit de Laliga allà. En el futbol, el principi general és que jugues un partit 'de casa a casa teva' i no en un país estranger», va subratllar. La FIFA també afegia en aquesta declaració a l'ESPN que encara no han rebut una sol·licitud de l'organisme de Javier Tebas per organitzar el partit Girona-Barcelona a Estats Units. «Hi ha procediments, així que esperarem a rebre alguna cosa oficial i ho analitzarem».