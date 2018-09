Mohamed critica el «poc 'fair-play'» del Girona

Havia començat bé. Correcte. Lamentant els «errors puntuals» i elogiant la «lluita» i també «l'esforç» dels seus per intentar empatar. Però va ser llavors quan Antonio Mohamed, entrenador del Celta, es va embolicar parlant de fair-play i assegurant que «la competició posarà tothom al seu lloc». La frase va aixecar polseguera. El tècnic se'n va intentar sortir com va poder. «Jo em pensava que a la Lliga hi havia més fair-play. Els equips que volen jugar no són premiats. Avui han donat quatre minuts de descompte quan han caigut fins a cinc jugadors rival al terra. No és fair-play. Un jugador caigut pot sortir pel seu propi peu. Li hem de tornar la pilota després La competició posarà a cadascú al seu lloc. Em refereixo a tots. Al final del torneig, tothom estarà on mereix». Se li va preguntar si es mostrava crític amb l'actitud del Girona. I això va dir: «Cadascú juga com vol. Parlo de qui imparteix justícia. Amb el rival no em fico. Només recrimino això». Va continuar: «No marxo ressentit. És un partit de futbol i jo sempre gaudeixo del futbol. M'agrada el fair-play, els equips que sempre busquen jugar per fer gols. Es parla molt de fair-play a la Lliga i em sembla que avui no s'ha vist pas».