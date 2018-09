Eusebio millora els números de Pablo Machín a Primera

Del que hauria pogut ser, al que de moment és. Perquè les notes no es posen fins al final de temporada, però de moment, l'arrencada de curs del Girona d'Eusebio Sacristán és molt més positiu que no pas negatiu. Superades les males sensacions de les dues primeres jornades, i havent retingut una peça importantíssima com ho és Portu, el panorama ha canviat de dalt a baix. Dues victòries consecutives han servit per engrescar l'afició, per escalar posicions a la taula i per fer creure que aquest equip compta amb ingredients suficients per intentar emular, o fins i tot superar, la proesa del curs passat. Almenys, a dia d'avui, els números són millors que els de fa tot just dotze mesos, quan Pablo Machín n'era l'entrenador. Dades que poden semblar una anècdota perquè la competició tot just acaba de començar; però suficients per signar la millor classificació dels gironins a la Primera Divisió.

Primer, toca mirar el present. I el present diu que el Girona, amb Eusebio al timó, és sisè. Mai havia arribat tan amunt, almenys a la màxima categoria. El balanç que l'ha dut fins aquí és el de dues victòries (0-1 a Vila-real i 3-2 amb el Celta), un empat (0-0 a casa amb el Valladolid) i una sola derrota (1-4 davant el Reial Madrid). Això es tradueix en 7 punts dels primers 12 possibles. Són 3 més dels que sumava en aquestes mateixes alçades de la temporada passada, quan Machín encapçalava el cos tècnic. Llavors, el Girona era quinzè amb 4 punts de 12, després d'encetar la lliga amb una sola victòria (1-0 al Màlaga a Montilivi), un altre empat (2-2 amb l'Atlètic de Madrid a casa) i dues desfetes (2-0 al camp de l'Athletic i 0-1 a mans del Sevilla).

Puntuació superior, i també més gols a favor. 3 en va marcar l'equip en les primeres jornades de la passada temporada; en el mateix temps, aquest curs ja n'ha fet 5. Stuani en porta 3, mentre que els altres dos se'ls reparteixen Borja i Alcalá. L'únic aspecte en què el Girona de Machín és millor és en la faceta de gols encaixats. Amb el sorià se'n van rebre 5, mentre que amb Eusebio, a Bounou ja n'hi han fet mitja dotzena.