El Girona mobilitzarà 1.200 seguidors al Camp Nou

El Girona tindrà el suport d'almenys 1.200 aficionats aquest diumenge al Camp Nou en el derbi contra el Barça. El club ha anunciat aquest vespre la xifra d'abonats que han demanat una de les 5.000 localitats gratuïtes que es van posar a la seva disposició, com a possible compensació per si finalment el partit de la segona volta es juga a Miami i no a Montilivi. La proposta també inclou el viatge de franc a Barcelona. Els autobusos sortiran de Montilivi diumenge a les 4 de la tarda.

Els abonats, per rebre les localitats, hauran de presentar el seu DNI, l'abonament original i el correu de confirmació que rebran demà a les taquilles 98-108 del Camp Nou el mateix diumenge des de les 11 del matí fins l'hora del partit.