Stuani o l'art de convertir tres gols en sis punts

Les dues victòries consecutives contra Vila-real i Celta de Vigo han il·luminat un començament de temporada que, entre l'insípid empat contra el Valladolid (0-0) de la primera jornada, la repassada del Madrid de la segona (1-4) i la por de perdre Portu, havia tenyit de pessimisme l'entorn blanc-i-vermell. De Miami se'n continua i se'n continuarà parlant però el que vol la gent és que la pilota rodi i, tal com deia Machín, en el verde Stuani s'ha erigit com la figura encarregada de despertar l'equip i fer que comenci a fer camí cap a l'objectiu. Tres gols seus han servit perquè el Girona hagi sumat sis punts i fet un important salt a la classificació fins a situar-se sisè, lluny de la part baixa. Una anècdota, la posició a la taula, però que de ben segur que no ho seria si els resultats no haguessin acompanyat. A més a més aquests gols decisius han anat d'allò més per al jugador en un estiu estrany per a ell després del Mundial i a qui es va posar a l'aparador amb vistes a una possible venda arran dels 21 gols aconseguit la temporada passada.

A Vila-real, una definició seva amb molta classe va donar el tres punts als d'Eusebio i abans-d'ahir contra el Celta, Stuani va batre Sergio Álvarez dues vegades. La vetllada de dilluns va ser màgica i es va tornar a veure aquell davanter batallador amb ADN cent per cent uruguaià que es baralla amb qui faci falta per la posició i que endreça qualsevol pilota que li arribi ja sigui amb els peus o amb el cap. En aquest sentit, l'acció de l'1-0 va ser un exemple del gran potencial en el joc aeri del killer blanc-i-vermell. Amb 1,86 metres, Stuani domina a la perfecció tots els temps de salt i té una moviment cervical d'allò més precís en la rematada. Així s'explica el primer gol contra el Celta, en què ben pocs confiaven que fos capaç de guanyar la partida al seu marcador i rematar la gran assistència d'Aday. Ho va fer, sí, i va anotar el seu 24è gol a Primera Divisió amb el cap. Una xifra que el situa, segons dades de @pedritonumeros, empatat amb Raúl García (Athletic) i només superat per Sergio Ramos (Madrid) amb 34 i Aritz Aduriz (Athletic), amb 49 com el jugador amb més dianes amb la testa de la màxima categoria.

Stuani ja va demostrar la temporada passada que no només marca de cap sinó que, com a bon 9, les endreça de totes les maneres. En aquest sentit, el segon gol contra el Celta va ser amb la cama esquerra per finalitzar un contracop que ell mateix havia iniciat amb una passada llarga cap a Portu. Contra el Celta es va quedar a les portes de marcar el seu primer trio de gols amb la samarreta del Girona. Stuani va gaudir d'un parell més d'ocasions, no tan clares, però no va tenir la fortuna de marcar. En aquest sentit, el de dilluns va ser el cinquè doblet que fa Stuani vestit de blanc-i-vermell. Els altres quatre els va el curs passat contra l'Atlètic de Madrid, l'Athletic Club, el Reial Madrid i el Las Palmas. A banda dels cinc aconsgeuits amb el Girona, Stuani ha fet quatre doblets més a Primera Divisió. Dos van ser amb l'Espanyol (13-14 i 14-15), un amb el Racing (11-12) i un altre amb el Llevant (10-11). A la Premier League amb el Middlesbrough també en va aconseguir un al camp del Sunderland (16-17). El hat-trick es resisteix a l'uruguaià, que no en fa cap des del curs 2008-09 quan jugava a Segona A amb l'Albacete i en va fer dos contra el Castelló (3-5) i el Còrdova (3-0).

L'exjugador del Boro va acabar la temporada passada entre els 5 màxims golejadors de Primera i només superat per Messi (34), Cristiano Ronaldo (269, Luis Suárez (25) i Iago Aspas (22). Després de quatre jornaes disputades, Stuani manté el ritme i ja duu 3 dianes seguint l'estela dels seus «competidors»: Messi (4), Luis Suárez (3), Aspas (2) i Cristiano Ronaldo (2 amb el Juventus). La resta de jugadors que van acabar al top10 de màxims golejadors de la temporada passada tots s'han estrenat però només Gareth Bale (Madrid) iguala els números d'Stuani. Griezmann (Atlètic), Rodrigo Moreno (València) i Gerard Moreno (Vila-real) només en duen un mentre que Maxi Gómez (Celta) en porta dos.

Malgrat l'arribada de Seydou Dombia i la competència del Choco Lozano, Stuani té el cartell de titularíssim clavat. La disputa del Mundial amb la seva selecció va fer que s'incorporés tard als entrenaments i es perdés les primeres setmanes de pretemporada. No obstant això, l'uruguaià s'ha posat ben aviat a to físicament. Caldrà veure si amb vistes a la jornada intersetmanal de dijous vinent, a Montilivi contra el Betis, Eusebio aposta per fer rotacions i donar-li descans.

No seria d'estranyar que el rendiment de l'uruguaià fos tingut en compte per la direcció esportiva properament. En aquest sentit, i un cop calmada la cosa després del mercat d'estiu, Quique Cárcel ja va dir que ha d'encarar les carpetes que té pendents sobre la taula. Les possibles renovacions de Bounou i Ramalho en són dues com també ho és una revisió de contracte de l'uruguaià, que té una clàusula de rescissió que ronda els 16 milions d'euros.