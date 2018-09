Granell: «Miami? El més important és que el soci estigui molt ben compensat»

Aquest migdia, després de l´entrenament als camps de La Vinya, Àlex Granell i Borja Garcia han comparegut per parlar sobre el partit de diumenge al Camp Nou contra el Barça però també han respost preguntes sobre la possibilitat que el partit de la segona volta es disputi a Miami i no a Montilivi. «Encara no és oficial i això ho fa difícil de comentar, però s´hi acaba passant estic convençut que serà perquè totes les parts ho volen i estan a favor», ha explicat Granell que, però, ha admès que «personalment se´m fa estrany que un partit de la lliga espanyola no es jugui a Espanya i concretament a Girona però segur que és pel bé del club i de la lliga, segur està tot mol ben estudiat». «A mi el que més em preocupa és que es cuidi al soci del Girona i vull que si acaba passant el soci ha d´estar molt ben compensat perquè se li treu un partit especial», ha afegit el migcampista gironí.

Per la seva part, Borja García no ha amagat que «personalment a mi m´agradaria que el partit es jugués a Montilivi, perquè crec que tindríem més opcions que no pas jugant fora del nostre camp, però també podria passar que a Montilivi perdéssim com l´any passat i que jugant a Miami aconseguissim algun resultat més positiu».