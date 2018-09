L'AFE només veu un 20% de possibilitats que el Girona-Barça es disputi a Miami

L'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) ha qualificat com a "insuficient" la informació facilitada per Laliga sobre el partit Girona-FC Barcelona de Primera divisió que la patronal pretén disputar, el proper 26 de gener, a Miami (Estats Units), i va afirmar que vulnera el conveni col·lectiu. Així ho ha indicat el sindicat després de la reunió de la Comissió Paritària mantinguda aquest migdia a la seu de l'AFE amb el president de Laliga, Javier Tebas; el director general, Javier Gómez, i l'adjunt a la presidència i director de Relacions Institucionals de Laliga, Carlos del Campo. Per part de l'AFE hi van estar presents el president, David Aganzo, el vicepresident i director esportiu, Jesús Barbadilla 'Jesule' i el secretari general, Diego Rivas.

Sobre el Girona-Barcelona, l'AFE estima que la informació proporcionada per Laliga "no és suficient" i ha expressat la seva "sorpresa" en conèixer que la patronal, que va signar un acord amb l'empresa nord-americana 'Relevent' "de manera unilateral", "trasllada a clubs i futbolistes la decisió final ". En aquest sentit David Aganzo considera que "amb la informació que ara tenim no podem anar als EUA" i ha xifrat en un 20% les possibilitats que aquest derbi català s'acabi traslladant de Montilivi a Miami.

"L'AFE sol·licitarà per escrit més informació a Laliga respecte a aquest projecte. Estima que l'acord signat per Laliga contravé el que estableixen els articles 8 (horari), 9 (descans setmanal) i 37 (actuacions conjuntes AFE - LNFP.) Del conveni col·lectiu vigent entre ambdues institucions ", assenyala en un comunicat.

Poc després de les paraules de David Aganzo ha parlat Javier Tebas, oferint una versió totalment oposada i mantenint que veu un 90% d'opcions de dur aquest partit a Amèrica: "Aconseguirem que el partit es jugui. Hem treballat el tema. No hi ha excuses perquè es deneguin aquesta demanda, ni la Fedeació, ni la UEFA ni la CONCACAF. La FIFA no hi té res a dir".