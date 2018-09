«Recordo l'emoció de creuar-me amb Martí Filosia al túnel de vestidors»

El banyolí Pere Pla té l'honor de poder explicar que ha jugat dues vegades al Camp Nou defensant la samarreta del Girona. Tenia amb prou feines 18 anys i començava una carrera que el duria més tard a Granada i Tarragona. Amb el Girona va viure la cara i la creu en dos partits contra el Condal, llavors filial blaugrana, al Camp Nou. Una clara derrota per 4-0 (1968-69) i un triomf per 0-2 la temporada següent (69-70) són dels records de Pla al Camp Nou. Del duel de l'any 70, Pla recorda que el Girona jugava després del partit del primer equip contra el Las Palmas i com l'estadi es va buidar i van quedar només «amics i familiars». L'emoció d'estar al túnel de vestidors i creuar-se amb Martí Filosia, Rifé o Fusté és quelcom que tampoc oblidarà.

Què recorda d'aquells partits amb el Girona al Camp Nou contra el Condal?

Me'n recordo una mica sí. Dels partits no gaire però sí que tinc present que jugàvem després del primer equip. Un cop ens tocava després d'un Barça-Las Palmas i recordo l'emoció d'estar esperant al túnel de vestidors que s'acabés i després creuar-se amb els Martí Filosia que era de Palafrugell, Rifé, Fusté... Va ser una experiència que mai podré oblidar.

Es quedava gaire gent a la graderia de l'estadi per veure un Condal-Girona?

La veritat és que no. El Camp Nou era ple per veure el partit del primer equip però la gent se n'anava després d'haver-lo vist i allà només es quedaven, pràcticament, els amics i familiars dels qui veniem després.

Hi va tornar a jugar algun cop més al Camp Nou?

Jugar jugar no, però vaig viure el debut de Johan Cruyff de ben a prop. L'any 1974 jo jugava al Granada i ell es va estrenar contra nosaltres en un partit al Camp Nou. Em va tocar veure-ho des de la banqueta. Si no hagués jugat Cruyff, potser hauria jugat però l'entrenador va considerar molt arriscat que un nano de 20 anys fos el seu marcador. Potser si hagués jugat jo no hauríem perdut (riu).

Veu opcions al Girona de puntuar-hi diumenge?

Són poques. Tot i que s'ha de veure què passa a un partit. Ara l'equip està animat després de les dues victòries seguides contra el Vila-real i el Celta. A més a més, tenen l'experiència de l'any passat i potser poden fer més bon paper. La temporada passada van anar-hi en pla novell i van pagar-ho amb la derrota encaixada per 6-1.