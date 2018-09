Convidats a la taula de Messi

El Girona visita el Camp Nou just la setmana que la Lliga de Campions ha tornat a posar els millors futbolistes del món en el primer pla mediàtic. Dimarts, davant del PSV Eindhoven, Leo Messi va tornar a demostrar que continua estant per sobre de la resta. Menja a part. I a la seva taula, com a iguals, no s'hi poden asseure ni Cristiano Ronaldo, ni Griezzman, ni Modric... Més enllà de premis individuals, de qui sigui el proper Pilota d'Or, diumenge els jugadors del Girona jugaran contra el millor jugador del món. I al vestidor en són conscients. «Jugar contra Messi és un plaer; jo soc dels que penso que no tornarem a veure res igual mai més», assegurava ahir Àlex Granell que, tot i l'admiració que sent per Messi, té clar que diumenge tocarà córrer per frenar-lo tant com es pugui. «Evidentment, quan estiguem jugant, intentarem aturar-lo com puguem... Si no pot ser un contra un, doncs amb moltes ajudes, i si hem de deixar algun jugador lliure, que no sigui ell», apuntava el migcampista gironí mentre, al seu costat, Borja García tenia clar que «hi ha molts equips que han intentat aturar Messi, i la majoria amb la mateixa sort: cap».

Dos gols en la primera jornada de lliga contra l'Alabès, dos més en la tercera en la golejada davant l'Osca i tres dimarts contra el PSV Eindhoven. Mesos després d'un Mundial en què no va poder treure Argentina del pou del seu propi desordre, Messi ha començat la temporada a un altíssim nivell de seguida que s'ha tornat a posar la samarreta blaugrana. «No és que fos decisiu dimarts contra el PSV, és que ho és en molts partits», reconeixia ahir Borja García, que també avisava del perill que hi ha en la gent que envolta l'estrella argentina, com el mateix Dembélé. «Messi és un dels millors jugadors del món, coneixem la seva gran qualitat i sabem que sempre és decisiu en els partits... Com a grup, intentarem minimitzar-lo, però sense oblidar-nos de la resta de jugadors, com Dembélé, que la temporada passada sembla que tenia més dubtes, i en aquesta està jugant amb més confiança».

Per a Àlex Granell, serà la seva segona visita al Camp Nou, mentre que Borja García ho farà per tercer cop. «I mai n'he sortit ben parat». La primera experiència del migcampista madrileny al Camp Nou va ser amb el Còrdova la temporada 2014-2015. L'actual jugador del Girona va ser titular amb els andalusos, que acabarien perdent la categoria, contra un Barça entrenat per Luis Enrique que els golejaria per 5-0. Lògicament, amb protagonisme per a Messi, que va marcar dos dels gols del Barça, els dos que tancarien la «maneta» blaugrana en els minuts 81 i 89. Diumenge, en el seu tercer intent després del 6-1 de la temporada passada amb el Girona, Borja García intentarà marxar de l'estadi blaugrana amb millor regust de boca. «Com a grup, buscarem treure el millor resultat possible, però també disfrutar del partit, perquè en el futbol mai saps què pot passar ni quan podràs tornar a jugar en aquests grans estadis de Primera Divisió, com el Camp Nou, el Bernabéu o el Sánchez Pizjuán», va explicar ahir Borja García.



El 6-1 de la temporada passada

Ara fa una mica més de mig any, el 24 de febrer, el Girona es va estrenar en un partit de lliga al Camp Nou contra el primer equip del Barça en un duel en què, amb un Pablo Machín que va deixar molta llibertat als jugadors, l'equip va sortir golejat de l'estadi tot i avançar-se amb un gol de Portu en el minut 2. El Girona va sortir molt valent. Massa. Pressionant molt amunt el Barça i deixant-los així nombrosos espais per córrer i fer un estrip al seu esbojarrat rival. «No serem tan valents ni descarats, perquè l'estratègia de l'any passat no ens va sortir bé. Serem valents, però amb el punt de cautela que ens va faltar llavors», va dir Granell, que va reconèixer que, en aquella primera i «especial» visita al Camp Nou, «l'entrenador (Machín) ens va dir que juguéssim com ens sentíssim més còmodes, i vam acabar decidint anar a buscar-los molt amunt i intentar pressionar-los».

En el 6-1 de la temporada passada, l'atrevit plantejament del Girona va servir perquè l'equip i Pablo Machín s'emportessin elogis de la premsa barcelonina perquè «un equip petit havia tingut la valentia de no tancar-se al Camp Nou», però la realitat és que els espais que els gironins van deixar a la seva esquena pressionant varen ser autèntiques autopistes per als jugadors entrenats per Ernesto Valverdre. Portu va avançar el Girona quan molts aficionats culés encara no havien arribat a la seves localitats (0-1, m. 2). Però el Barça va reaccionar amb contundència. I Messi va tenir el seu protagonisme habitual. Luís Suárez va fer l'1-1 en el minut 4 i, abans del descans, el Girona ja perdia per 4-1. Al final, 6-1. Aquest any, el full de ruta dels gironins, amb Eusebio a la banqueta, serà una mica diferent. «És difícil fer mal al Barça pels jugadors tan talentosos que té, però no podem perdre les nostres senyes d'identitat. Som un bloc que s'entén a la perfecció, amb els matisos que hem incorporat aquesta temporada», apuntava ahir Àlex Granell.

En una línia molt semblant, Borja García va assegurar que «no renunciarem als nostres senyals d'identitat, però segurament intentarem no deixar tants espais com la temporada passada». Amb dues victòries consecutives, contra Vila-real i Celta, el Girona arriba amb tranquil·litat al partit. Set punts després de quatre jornades en què l'equip d'Eusebio només ha perdut un partit: contra el Madrid. L'arrencada és millor que la del curs passat, però això tampoc fa oblidar l'objectiu de l'equip. «Guanyar suposaria una injecció de moral per a tota la plantilla, perquè estaríem a només 30 punts de l'objectiu», va dir Borja García, que, consolidat com a titular a Primera Divisió, sap que ell i la majoria dels seus companys estan vivint les millors experiències de la seva carrera visitant de manera regular estadis com el Camp Nou, el Bernabéu o el Metropolitano i enfrontant-se a Messi, Modric, Griezmann... «Hem de disfrutar de la gran sort que tenim de jugar contra aquests grans jugadors però el més important és competir contra el Barça i intentar treure un resultat positiu», deia Granell, que, tot i ser conscient que dijous vinent torna a haver-hi lliga (contra el Betis a Montilivi) i poden haver-hi rotacions, assegurava ahir que «jo estic disposat a jugar sempre». El migcampista gironí, a qui la temporada passada Machín va fer descansar en la històrica visita del Barça a Montilivi, va dir ahir que «no sé qui jugarà, tots volem fer-ho, i fins dijous (ve el Betis) hi ha temps per recuperar-nos».



Un record per als aficionats morts

«Abans de començar, des de la plantilla volem dir públicament que sentim profundament l'accident que es va produir dilluns passat i volem transmetre el missatge que estem al costat de les famílies en aquests moments tan delicats i que se'ns pot demanar tot el que faci falta per ajudar». Amb aquestes paraules del seu capità, Àlex Granell, just abans de començar la roda de premsa d'ahir a Caldes de Malavella, la plantilla del Girona es va posar a disposició de les famílies dels dos aficionats del club morts dilluns en un accident de trànsit a Vallgorguina quan es dirigien a veure el Girona-Celta. Martí Batallé i Xavier Pocurull tenien 19 anys, eren de Granollers i estaven vinculats al món de l'handbol.