Tebas no es rendeix amb el Girona-Barça a Miami tot i l'oposició de la Federació

El president de LaLiga, Javier Tebas, va assegurar que el partit a Miami entre el Girona i el FC Barcelona "segueix endavant" i que en la carta rebuda per la RFEF només se'ls demana "més documentació", i va advertir que no es quedarà de "braços creuats" i "no n'hi haurà prou" amb que els diguin que no.

"Es va dir que el partit es denegava i no es denega", va apuntar Tebas davant els mitjans a la seu de LaLiga. "Ens estan demanant més documentació per resoldre en dret i anem a preparar-la. Porto tot el dia en la Comissió Delegada i no me l'he pogut estudiar perquè és bastant llarga, però segueixo sent optimista", va afegir.

El dirigent va deixar clar que vol veure els "últims arguments" de l'organisme que presideix Luis Rubiales i va insistir que l'escrit rebut aquest divendres "no diu que no". "Moltes ganes no tenen, ho tinc clar", va remarcar amb un somriure.

"Una cosa és que un no tingui intenció o no li agradi aquest partit, i una altra que el president de la RFEF hagi de resoldre en dret perquè hi ha moltíssima responsabilitat i més amb el fet d'haver portat ell un partit a Tànger", va assenyalar l'advocat, en referència a la disputa a la ciutat marroquina de la Supercopa d'Espanya d'aquest any.

Tebas a més va recalcar que encara que li diguin que "no", seguiran prenent "la decisió com a Lliga". "Això és un tema estratègic i és voluntari. És important per posicionar-se als Estats Units i ja anticipo que no n'hi haurà prou amb que ens diguin que no. Seguirem treballant perquè se'ns empari on sigui", va asseverar el president de LaLiga, que va recordar que altres decisions esportives els donen la "raó".

"El partit segueix endavant, sens dubte. Seguim en contacte amb el Girona i segueix tot igual. Encara que hagués estat no, seguiríem endavant, ho farem valer davant els organismes pertinents. Llegint la carta crec que demostra que tenim raó", va afegir, recordant que no és una persona que se solgui "quedar de braços creuats" i que compten amb "mecanismes en l'àmbit legal i l'esportiu", sense arribar a desvetllar-los.

El mandatari va insistir que la iniciativa està dins de "un pla estratègic" dins de la "competició feroç" que existeix en el futbol i advertint que, a més del Girona i el FC Barcelona, que estan posant la seva "força perquè això tiri endavant pel bé del conjunt", altres clubs li han comunicat que "hi volen anar en el futur".

Tebas també té clar que no hi ha pressa perquè "gener està molt lluny". "No hi ha data límit", va reiterar. A més, Josep Maria Bartomeu i Delfí Geli, presidents del FC Barcelona i Girona respectivament, i ell mateix han demanat a Rubiales una reunió perquè pugui "entendre" el que suposa aquest partit als Estats Units. "Depèn d'ell, sembla ser que té l'agenda plena", va indicar somrient.

Quant al tema de la possible adulteració de la competició, va lamentar el "puritanisme esportiu" després de precedents com el de la Supercopa, i també va ser clar en parlar sobre la negativa de la FIFA. "Em sorprèn que se segueixi parlant de la FIFA. Tinc molt respecte a Gianni Infantino i la FIFA podrà pensar i tenir opinió, però no està en el procediment reglamentari i cal veure les opinions d'altres institucions", va sentenciar.

"AFE considerava que els havia d'haver-ho dit abans i demano perdó per això, em podré haver equivocat o no, no sabia que es donés tanta importància a la forma i no al fons. Això no és diferent al de portar un partit a Tànger", va opinar el dirigent.

Finalment, va confessar que no li ha sorprès el que està aixecant aquest projecte. "Coneixent Espanya, el futbol, els periodistes, la RFEF i tot, crec que si hagués escrit al principi el que pensava m'hauria desviat poc. He llegit, escoltat i vist de tot i això no és de la RFEF, és de la premsa, però era l'esperat, potser va sortir massa aviat la notícia, no era el que m'hagués agradat", va sentenciar.