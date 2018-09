Eusebio Sacristán: "Sorprendre el Barça és molt complicat, però ho intentarem"

"Jugar al Camp Nou sempre és difícil. Hem de pensar molt en què volem fer i prendre una decisió, i després no dubtar. Ningú t´assegura que les coses surtin bé però hi ha un moment on s´ha d´escollir tenint en compte les nostres fortaleses, i això farem. Sorprendre el Barça és molt complicat, però ho intentarem" ha dit Eusebio en la prèvia del partit de demà (20,45 h, Movistar Partidazo), on repeteix la mateixa convocatòria que contra el Celta, encara sense Ramalho ni el Choco Lozano, i amb les absències de Planas i Mojica. Sisens amb set punts, el Girona no té cap tipus d´urgència. "En el futbol, tot és possible i segur que tenim alguna possibilitat. Hem d´anar-hi amb determinació, i aprofitar qualsevol detall, per petit que sigui. La mentalitat ha de ser aquesta i viatjar amb la confiança que podem fer alguna cosa bonica. Hi hem de creure".







Si algú pot somiar, és Eusebio. "Per discutir la pilota, no és el partit ideal. Però si no volem que ens ataquin contínuament, hem d´intentar tenir-la. Si volem restar potencial al Barça, una de les nostres consignes és que això passi. Després, ja veurem quant temps la tenim. Veurem quina valentia, atreviment i capacitat tenim per fer-ho possible" ha afegit, amb la consciència de saber que s´entra a una setmana de nou punts. "Tindrem en compte que és una setmana de tres partits i dividirem els nostres recursos de la millor manera. Demà sortiran els que crèiem que estan millor i ens poden donar un resultat positiu, però sabent que després ens esperen el Betis i l´Osca" ha finalitzat.



Sense sorpreses en la convocatòria

Eusebio s'endurà al Camp Nou els mateixos convocats que en el darrer partit de lliga contra el Celta.