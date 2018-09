El Girona-Barça a Miami, cada cop més lluny

De culebrot a culebrot i tiro perquè em toca. S'ha passat l'aficionat del Girona tot l'estiu pendent de si Portu es queda o se'n va, i just ara no sap si en pocs mesos el seu equip acabarà jugant contra el Barça al Hard Rock de Miami o ho farà a Montilivi. La intenció de La Lliga, organisme que presideix Javier Tebas, és que el derbi de la segona volta es disputi als Estats Units. També ho volen els dos clubs, que li donen suport. Des del primer moment van acceptar-ne les condicions i van aixecar el dit per presentar-se voluntaris atrets pel benefici econòmic (sobretot des de Montilivi) i també per la projecció econòmica i de mercat que pot comportar un fet així. Però hi ha més parts implicades i la resta té un punt de vista ben diferent. L'estira-i-arronsa fa setmanes que dura; no té aturador i continua col·leccionant capítols. L'últim arribava ahir. I no serà pas l'últim. Un dels actors principals, la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), hi tornava a ficar cullerada. Ja no perquè el seu líder, Luis Rubiales, hi està en contra, com va expressar temps enrere, sinó perquè l'organisme està convençut que la iniciativa de Tebas no ha d'arribar a bon port. A tots ells se li ha de sumar el sindicat de futbolistes, l'AFE. També rebutja la proposta, tot consideran que vulnera els drets dels jugadors.

A manca de quatre mesos per al teòric partit lluny de les nostres fronteres, el tema s'ha embolicat encara més. El dia d'ahir es llevava amb la RFEF enviant una carta al president de La Lliga confirmant la postura de l'organisme que dirigeix Rubiales. Un no rotund, assegurant que aquest és el mateix parer de la UEFA i la FIFA, i que el Govern espanyol «no ho veu amb bons ulls». A més, també hi expressava la «postura contrària» de l'AFE. No ha estat Tebas l'únic que ha rebut un escrit. També el Girona. Segons el club, en «cap moment» la RFEF «denega l'autorització» perquè el partit de la segona volta contra el Barça es jugui finalment als Estats Units. El club defensa en tot moment que l'únic que fa el màxim organisme del futbol estatal és el de «demanar més informació». Per tant, tal i com defensa aquesta versió, la Federació en cap cas dona una resposta definitiva, sinó que informa que ho farà en el moment que rebi la documentació que li ha sol·licitat a La Lliga.

Per tant, ara mateix no hi ha un veredicte clar. Tebas es manté ferm. Com també Girona i Barça volen veure's les cares a Miami d'aquí a uns mesos. Però sembla que són els únics actors interessats en tot plegat. Veient l'oposició de la RFEF i l'AFE i quin caire ha agafat tot plegat, cada cop sembla més difícil que el partit s'acabi traslladant de seu. Tot això, només un dia després que Borja García, jugador blanc-i-vermell, assegurés que «la meva opinió és que prefereixo jugar a Montilivi, perquè només així tindríem més opcions de guanyar», deia. Ho va despatxar amb un «si depengués de mi, acabaríem jugant a casa».



La resposta de Tebas

Javier Tebas sap, i de sobres, quin és el punt de vista dels altres actors principals d'aquesta pel·lícula. Ell sempre ha defensat que el partit «té un 90 per cent de possibilitats que s'acabi jugant a Miami»; encara que mentre ha dit això, ha rebut crítiques d'altres estaments. Dijous es reunia amb l'AFE i se li recordava que l'acord és inviable. I ahir, rebia una carta de la RFEF en què s'argumentava, precisament, això mateix. Això sí, el president de La Lliga va trigar ben poc a sortir a valorar aquest últim escenari. Va mostrar-se, per enèsima vegada, convençut que hi ha moltes opcions que el proper 26 de gener el derbi català s'acabi celebrant als Estats Units.

Tebas deia ser «optimista» confirmant que la Federació l'únic que demana és «més informació», sense prohibir-ho en cap moment. «La carta és bastant llarga i no l'he pogut estudiar tota. Ens prepararem i soc bastant optimista», deia, abans de llegir-ne la part final. «No podem avançar en la seva tramitació fins que no se'ns proveeixi de la documentació aclaratòria sol·licitada i es garanteixi el degut compliment de tot els preceptes legals i reglamentaris per poder resoldre d'acord a dret i a les regles i criteris interpretatius que pugui fixar la FIFA i la UEFA», deia, abans de matisar: «Per tant, no ens estan dient que no, sinó que ens demanen més documentació. Això sí, moltes ganes de resoldre-ho no tenen...».