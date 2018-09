Puntuar al Camp Nou, un repte a l'abast de ben pocs

Històricament, el Barça ha estat una màquina de devorar rivals al Camp Nou. Traient els altres grans de la Lliga, han estat ben pocs els equips que han aconseguit esgarrapar algun punt de l'estadi blaugrana en partit de Primera Divisió. Els que ho han fet han fet festa major i el partit en concret ha entrat a la història del club com una fita d'allò més extraordinària. El 0-1 del Lleida el 1994, el 2-2 del Mèrida i el 0-1 de l'Albacete el 95 són alguns d'aquests casos. També l'estrena victoriosa del Vila-real a la màxima categoria (1-3) tot i que els de la Plana farien un pas endavant com a entitat i es convertiren anys més tard en un visitant difícil de pair pel Barça. Són molts, però, els equips que no han fet ni pessigolles al conjunt blaugrana. Tot i que hi ha estat només en una ocasió, el Girona pertany a aquest darrer grup després de sortir escaldat el curs passat del Camp Nou (6-1). I com el Girona, un bon grapat d'equips que mai hi han pescat res de bo en partit de Lliga. Osca, Leganés, Eibar, Xerez, Nàstic, Almeria, Recreativo de Huelva, Compostel·la, Burgos CF o Granada han tornat sempre sense premi de les seves visites a l'estadi barcelonista.

Vet aquí doncs la dificultat de l'empresa de demà per als homes d'Eusebio Sacristán que, amb més precaucions que el curs passat, intentaran donar la campanada. A fe que costarà. I si no que ho preguntin a conjunts amb nom i potencial com la Reial Societat, que en els darrers 25 anys tan sols ha estat capaç d'esgarrapar-hi un empat. I és que ja ho diuen tots els que hi han jugat almenys una vegada, «el Camp Nou es fa immens i no s'acaba mai». Les dimensions de l'estadi afegeixen dificultat al repte ja de per si complicat d'enfrontar-se als millors jugadors del món. Llevat dels duels contra Reial Madrid, Atlètic de Madrid o València, des de la irrupció de Messi puntuar al Camp Nou ha estat gairebé un miracle. Tanmateix, no gaire més fàcil era abans que l'astre argentí traiés el caparró i deixés el panorama mundial bocabadat amb el seu futbol. Tant és així que des del curs 1993-94 el Barça només ha deixat de guanyar l'11,45% de partits de Lliga com a local. O el que és el mateix, el conjunt blaugrana ha guanyat el 88,55% de partits de Lliga al Camp Nou els darrers 25 anys. Una dada esfereïdora a l'abast només dels millors.

El Barça d'Ernesto Valverde ha disputat enguany dos partits com a local amb un 8-2 a l'Osca i de 3-0 a l'Alabès. En tota la temporada passada, els blaugrana no van perdre cap partit a casa i només van cedir-hi tres empats: 2-2 amb el Madrid, 0-0 amb el Getafe i 2-2 contra el Celta. Per trobar l'última desfeta barcelonista a la Lliga al Camp Nou cal mirar enrere un parell d'anys. L'honor és per a l'Alabès, que va sorprendre l'equip de Luis Enrique el curs 2016-17 després d'una aturada de seleccions per 1-2. En l'última dècada, només 8 equips han guanyat al Camp Nou en partit de Lliga. Fins i tot, hi ha hagut temporades, la passada, la 12-13 i la 09-10, en què el Barça no perdre cap partit a casa. Els que han aconseguit conquerir l'estadi des del 2008 han estat el Madrid (1-2 la 15-16 i la 11-12), el València (1-2 la 15-16 i 2-3 la 13-14), el Màlaga (0-1 la 14-15), el Celta de Vigo (0-1 la 14-15), l'Hèrcules (0-2 la 10-11), l'Espanyol (1-2 la 08-09) i l'Osasuna (0-1 la 08-09). El cas de l'Hèrcules és si més no curiós perquè els alacantins tenen un 100% d'efectivitat al Camp Nou. En les dues úniques visites en partit de Lliga dels últims 25 anys hi han sumat els tres punts. La del 2010 i també el curs 96-97, on van imposar-se per 2-3 remuntant increïblement un 2-0 al Barça de Ronaldo.

Més enllà del 2008, i sobretot abans de l'era Rijkaard (2003-04), pescar al Camp Nou no era tan complicat. Fins a 4 derrotes, a més d'una bona colla d'empats, va cedir el Barça els cursos 2002-03 (Mallorca 1-2, Deportivo 2-4, València 2-4 i Sevilla 0-3), 99-00 (Rayo 0-2, Mallorca 0-3, Alabès 0-1 i Màlaga 1-2) i 97-98 (Salamanca 1-4, Betis 1-3, València 3-4 i Valladolid 1-2). En els últims anys de Cruyff com a entrenador hi va haver diversos resultats cridaners com ara els empats contra Racing de Santander (1-1) i Mèrida (2-2) del 95-96, la derrota contra l'Albacete 0-1 (94-95) i la història desfeta davant el Lleida també per 0-1 del 93-94 amb gol del defensa barceloní Jaime Quesada a la recta final d'un partit en què Romàrio va fallar un penal.

Tot plegat dibuixa un quadre de 960 partits de Lliga disputats pel Barça al Camp Nou des de 1993 amb només 71 empats cedits i 39 derrotes. La resta, 850, han estat un 1 a la travessa. Els que més han sucat a Can Barça el darrer quart de segle han estat el València (6 victòries i 5 empats), el Madrid (4 triomfs i 8 empats) i l'Atlètic de Madrid (3 victòries i 6 empats). Mallorca, Deportivo de la Corunya, Vila-real i Sevilla també hi han rascat alguna cosa. També és remarcable el cas del Celta, que s'hi ha imposat un cop i hi ha sumat 7 empats. D'equips modestos que hi han sumat n'hi ha uns quants a més d'Alabès, Albacete, Rayo Vallecano, Racing de Santander, Lleida o Mèrida. Conjunts com el Numància (00-01), el Las Palmas (01-02), el Logronyès (93-94) hi van empatar mentre que l'Oviedo hi va guanyar el 00-01 i empatar la 96-97. També el Tenerife hi va sucar un parell d'empats (95-96 i 96-97). Així doncs, el Girona intentarà emular qualsevol dels resultats positius aconseguits per algun d'aquests equips. Empatar-hi seria un somni; guanyar al Camp Nou, una autèntica proesa. Sigui com sigui, tot el que fos puntuar es convertiria automàticament en una pàgina més del llibre d'or d'història del club que aquesta generació està escrivint els últims anys.