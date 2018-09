La marea gironina surt cap al Camp Nou

Poc abans de dos quarts de cinc de la tarda la marea d'aficionats gironins que aquest vespre donarà suport al Girona a les grades del Camp Nou en el partit contra el Barça ha sortit des de Montilivi en els autobusos organitzats pel club. Entre els seguidors, conscients de la dificultat de puntuar en un escenari tant exigent, hi ha però el convenciment que l'equip d'Eusebio, que suma dues victòries seguides, és capaç de plantar cara i complicar l'existència als blaugranes.

Es calcula que al Camp Nou hi haurà 1.300 abonats gironins que s'han agafat a la promoció oferta pel Girona d'entrada i autobús gratuït com a compensació per si el partit de la segona volta es juga a Miami i no a Montilivi, com correspondria. En cas que el derbi es jugui a Girona, aquests aficionats hauran guanyat el partit d'anada al Camp Nou i també podran veure amb el seu abonament el de tornada a casa. A aquesta xifra hi cal afegir els seguidors que s'han organitzat el desplaçament pel seu compte.