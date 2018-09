El centrecampista del Girona ha estat un dels protagonistes del partit després de rebre un cop de colze de Lenglet, el que ha suposat l'expulsió del central blaugrana en el seu debut a la Lliga.

Pere Pons ha declarat que la jugada de l'expulsió de Lenglet "és una acció al límit. Primer l'àrbitre assenyala falta meva i no demano perdó a Lenglet, però li he donat la mà. Després el VAR decideix. Jo no tinc la culpa, ni ell la té".