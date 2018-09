Eusebio: «Segur que tindrem l'oportunitat de guanyar»

«En el futbol, tot és possible i segur que tenim alguna possibilitat. Hem d'anar-hi amb determinació i aprofitar qualsevol detall, per petit que sigui. La mentalitat ha de ser aquesta i viatgem amb la confiança que podem fer alguna cosa bonica. Hem de creure i sortir a jugar», assegurava un Eusebio rialler i relaxat, conscient que no sempre es pot anar al Camp Nou amb el calaix del qual el Girona disposa. «Jugar allà sempre és difícil. Hem de pensar molt en què volem fer i prendre una decisió, i després no dubtar. Ningú t'assegura que les coses surtin bé però hi ha un moment on s'ha d'escollir tenint en compte les nostres fortaleses, i això farem. Sorprendre el Barça és molt complicat, però ho intentarem». El tècnic del Girona repeteix la convocatòria contra el Celta malgrat que Ramalho i el Choco Lozano hagin rebut l'alta mèdica. Planas, que podria començar a entrenar la setmana que ve, i Mojica encara s'estan recuperant.

«Portem dues victòries seguides davant rivals que volien la iniciativa amb el control del joc. Hem aconseguit ser forts defensivament i agafar-nos al contraatac. Tenir el darrere ben protegit ens anirà bé i contra el Barça pot ser un bon actiu, perquè ells et dominen i això t'obliga a replegar-te a prop de la teva àrea. És probable que el Barça ens faci anar amb la mateixa idea però intentarem argumentar el mateix que en els últims partits. Veurem què és el que més ens convé i si tenim el mateix resultat». Eusebio, que ha anat jugant amb el 3-5-2 i el 4-3-3 en aquest inici de curs, sap que la pilota tindrà un clar color blaugrana: «No és el partit ideal per discutir la pilota però si no volem que ens ataquin contínuament, hem d'intentar tenir-la. Una de les nostres consignes, si pretenem restar potencial al Barça, exigeix que això passi. Després, ja veurem quant temps la tenim i quina valentia, atreviment i capacitat tenim per fer-ho possible. Però la intenció la tenim i ja vaig dir que havíem de tenir-la més».

El val·lisoletà va recordar l'impacte d'un Camp Nou que els jugadors blanc-i-vermells van conèixer, de primera mà, la temporada passada. «És molt més fàcil ser local al Camp Nou que no pas anar de visitant. Ho he comprovat al llarg de la meva trajectòria: l'estadi impacta i et pot afectar perquè un no està acostumat a aquest tipus d'escenari. El fet de repetir experiències fa que el xoc no sigui tan gran. Com menys impressionat estàs, més fàcil és que les teves qualitats surtin a la llum. Ens hem de treure els nervis, tenim grans futbolistes i ja han demostrat que poden enfrontar-se a qualsevol. No és casualitat que el Girona jugui a Primera i tractarem de treure profit de les nostres opcions». El d'avui serà el primer de tres partits en només vuit dies contra el Barça, el Betis i l'Osca. «Tindrem en compte que és una setmana de nou punts i dividirem els nostres recursos de la millor manera. Avui sortiran els que creiem que estan millor i ens poden donar un resultat positiu, però sabent el que ens espera després».

Ernesto Valverde: El Girona sortirà sense complexos

Per la seva part, Valverde no va escatimar elogis per Eusebio. «Vam jugar contra ell quan entrenava la Reial Societat i sabem més o menys la idea que intenta transmetre. Pot jugar amb dos sistemes de joc diferents però desconeixem què farà avui. Tenim referències i prepararem les dues possibilitats, per al Girona poder-nos conèixer és un avantatge». L'entrenador del Barça no considera que el 6-1 del passat mes de febrer es pugui considerar una referència. «Desconec si s'assemblarà o no tindrà res a veure. El Girona va jugar molt amunt i va concedir espais. Potser ara juguen més endarrerits però, tenint Eusebio, qui sap si encara juguen més amunt. En aquells moments venien molt bé, i ara també».

Valverde recorda que els partits s'han de jugar. Per a ell, el derbi català no serà fàcil. Ni de bon tros. No li passa pel cap relaxar-se. «El Girona va fer una temporada magnífica el curs passat. Tinc la sensació que continuen amb la mateixa inèrcia, els veig forts. Han començat aconseguint bons resultats i crec que sortiran sense complexos. Juguen per guanyar, sense res a perdre. El segell d'Eusebio diu que els seus equips no esperen, que surten a plantar cara. Estic convençut que serà un partit intens». Els perills dels gironins són evidents. «Tenen tres centrals que van molt bé en el joc aeri, a més d'Stuani. Evidentment que ho tenim en compte. Amb el canvi d'entrenador, hi ha patrons que no són els mateixos i això també ho tenim present. Alguns jugadors mouen les seves posicions sobre la marxa, ho tenim tot estudiat».

Preguntat pel partit de la segona volta, que el Girona, el Barça i la Lliga volen portar als Estats Units, va respondre: «Què voleu que us digui... Avui juguem un partit i no em preocupa res més. Encara falten quatre mesos per al 26 de gener i estem amb el partit cada dia...». Valverde creu que parlar sempre del mateix no aporta res i que al vestidor ni es comenta. «Tot el desacord no fa més que acaparar la informació. Als que estem involucrats en aquest partit la fressa ens interessa molt poc». A les graderies del Camp Nou hi haurà molts seguidors del Girona, tot i que menys de 1.300 s'agafen a la compensació proposada per si la tornada s'acaba fent a Miami. Qualsevol excusa és bona per no perdre's un dels partits de l'any, per emotivitat i proximitat.