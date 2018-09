Valverde: «L'expulsió de Lenglet ha marcat el partit»

En acabar el partit, el tècnic del Barça declarava en roda de premsa: "una jugada ha marcat el partit. El dominaven i a partir de l'expulsió no hem pogut controlar tant el centre del camp"

Valverde ha fet autocrítica amb el canvi d'Umititi: "He volgut esperar a fer el canvi d'Umtiti al descans i ha passat tot el revés de com volia que passés."

Pel que fa al VAR, "hi és per fer justícia, però no crec que hagi estat agressió ni de lluny. Fins i tot, Pere Pons li va a demanar disculpes a Lenglet després de la jugada. M'ha sorprès, ja que primer pensava que l'àrbitre anava a mirar la falta de Pere Pons i no la colzada".

Sobre la defensa del Girona: "Ells eren molt al darrera i era difícil superar la muralla".

Finalment, Valverde ha reconegut que un empat a casa és un mal resultat: "Sempre volem guanyar i independent d'estar amb 10 hem tingut oportunitats de guanyar i ho hem intentat fins al final".