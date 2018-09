«Ens han fet més mal els gols d'Stuani que no pas l'expulsió de Lenglet»

L'aparició del VAR i la targeta vermella a Lenglet van monopolitzar la roda de premsa d'Ernesto Valverde. El tècnic del Barça, això sí, no va amagar que havien estat els dos gols d'Stuani, un abans del descans i l'altre només iniciar el segon acte, el que més mal havia fet al seu equip, que ho havia intentat, sense sort, fins a l'últim sospir.

«Teníem el partit bastant controlat. Intentant arribar a l'àrea i obrint el marcador. Fins l'acció de l'expulsió. Quedar-nos amb deu ens ha condicionat. Més que la vermella, el gol al final del primer temps i també l'1-2. Hem passat d'anar guanyant a anar perdent en pocs minuts», valorava Valverde. Admetia també que «la dinàmica del partit ha estat semblant després de l'expulsió. El que més ens ha condicionat han estat els gols d'Stuani. Han estat molt seguits i en moments clau». Se li va preguntar sobre la jugada en concret, la topada entre Lenglet i Pere Pons passada la mitja hora de joc. «Quan l'àrbitre consultava el VAR pensava que ho anava a fer per l'entrada de Pere Pons a Lenglet, no a l'inrevés. M'ha sorprès. Em resulta difícil considerar això com una agressió. És una situació estranya, és cert. És una topada. He vist Pere Pons disculpar-se i expulsen Lenglet... Per a mi no és vermella».

Sobre el 2-2 final, deia: «Sempre volem guanyar. Quan no ho fem, tenim la sensació que ens deixem punts. Tot i jugar amb menys, també crec que hauríem pogut guanyar».