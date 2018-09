Stuani és el primer que fa un doblet al Barça i al Madrid en un mateix any natural al segle XXI

Cristhian Stuani ha començat la temporada 2018/19 de la mateixa manera com va acabar la passada: golejant. Després de cinc jornades, amb cinc dianes, ja és el pitxitxi de Primera empatat amb Leo Messi (5) i continua trencant tots els registres. Autor de 26 dels 57 gols que el Girona ha fet a l'elit des que hi va debutar el curs passat (un 45%), el davanter uruguaià és el primer jugador que marca un doblet al Reial Madrid i al Barcelona a Primera en un mateix any natural (2018) aquest segle XXI.

Stuani es va perdre els dos partits contra el Barça la temporada passada perquè Pablo Machín va optar per fer-lo descansar, prioritzant d'altres enfrontaments. Ahir va ser titular al Camp Nou i va fer els dos gols del Girona. El primer al límit del descans després de desfer-se de Piqué i Busquets dins l'àrea per batre Ter Stegen i el segon aprofitant un rebuig del porter blaugrana després d'un primer remat de Portu. Era l'1-2 que capgirava el gol inicial de Messi i que Piqué acabaria igualant de cap uns minuts més tard.

Al Madrid també va aconseguir fer-li un doblet, en el partit de la temporada passada. Va ser en el duel del Santiago Bernabéu disputat el març passat i que va acabar amb victòria local per 6-3. Stuani va marcar l'1-1 al minut 29 i el 4-2 en el 68. Aquella nit Cristiano Ronaldo va anotar quatre dianes pel conjunt blanc. Stuani també havia vist porta contra el Madrid en el partit de la primera volta, obrint la remuntada que Portu va culminar amb l'històric 2-1 de la diada de Sant Narcís de l'any passat.