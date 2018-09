Stuani s'enfila com a «pitxitxi» de Primera (5) amb dos gols més

D'infart. Així són els registres d'Stuani en finalitzar la cinquena jornada de la Primera Divisió. Cinc dianes després de cinc jornades han sigut suficients per situar el davanter del Girona al mateix nivell que Leo Messi en el rànquing del pitxitxi de LaLliga. De qualitat, precisos i decisius. Els gols que ha marcat l'uruguaià han servit per guanyar el Vila-real a La Ceràmica i el Celta a Montilivi. A més a més, d'empatar 2-2 al Camp Nou, el temple del Barça.

Ara per ara, ningú diria que el killer blanc-i-vermell hauria pogut sortir traspassat a l'estiu. Encara que Stuani té contracte fins l'any 2020, el director esportiu Quique Cárcel estava disposat a escoltar ofertes per treure'n un bon pessic i així disposar d'efectiu per fer més fitxatges. Després de l'espectacular estrena a la competició, Cárcel deu estar satisfet de no haver-ne acceptat cap. L'uruguaià va quedar-se per convertir-se en tota una referència al Girona. I si aquesta era la intenció, ho està superant amb nota. Dels 57 gols que porten els gironins a Primera Divisió, 26 han sigut obra d'Stuani. Amb el cap, amb els peus... Sigui com sigui el jugador s'ha encarregat de transformar pràcticament el cinquanta per cent de l'efectivitat del Girona. «Aquests gols han permès que l'equip estigui com està i continuï gaudint d'una de les millors lligues del món», va comentar Stuani després del partit. Delfí Geli també va dir la seva: «És un jugador increïble».

El debut somiat de Doumbia

L'ivorià, un dels fitxatges amb més ressò d'aquest estiu, va debutar amb el Girona ahir a la nit al Camp Nou. Va sortir sis minuts rellevant Portu.